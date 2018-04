Taylor Swift “September”: ascolta l’omaggio agli Earth, Wind and Fire

La cantante Taylor Swift ha pubblicato una cover degli Earth, Wind and Fire dal titolo “September”. La traccia fa parte di un progetto di cover, eseguite da diversi artisti, chiamato Spotify Singles.

“September” è un brano uscito nel lontano 1978 del grupp Earth, Wind and Fire. Della versione originale, a parte il testo, resta ben poco, perché Taylor Swift ne canta una versione diversa, acustica, dove il suono del banjo la fa da padrone. Una versione bluegrass di una hit che ha fatto la storia della musica e che, a dir la verità, non ci dispiace per nulla.

La cover di “September” è disponibile da oggi per lo streaming online su Sportify. Ecco qui sotto un’estratto della canzone, nell’originale versione di Taylor Swift.

Sempre per la serie Sportify Singles, sono già uscite le cover di “Wildflowers” di Tom Petty rifatta da Miley Cyrus, “Ain’t No Way” di Aretha Franklin rifatta da Demi Lovato e “Mind Games” di John Lennon versione Arcade Fire.

Do you remember the 21st night of September?

Love was changing the minds of pretenders

While chasing the clouds away

Our hearts were ringing

In the key that our souls were singing

As we danced in the night

Remember how the stars stole the night away

Hey hey hey

Ba de ya, say do you remember

Ba de ya, dancing in September

Ba de ya, never was a cloudy day

Ba duda, ba duda, ba duda, badu

Ba duda, badu, ba duda, badu

Ba duda, badu, ba duda

My thoughts are with you

Holding hands with your heart to see you

Only blue talk and love

Remember how we knew love was here to stay

Now December found the love that we shared in September

Only blue talk and love

Remember the true love we share today