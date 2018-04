Tinashe presenta “Joyride”: ecco la tracklist del nuovo album

Tinashe presenta oggi la sua nuova fatica discografica: “Joyride”. Ecco tutti i titoli delle tracce

Dopo non poche difficoltà e una lunga attesa, ecco finalmente il ritorno di Tinashe con il suo nuovo album “Joyride”. L’impresa non è stata affatto semplice, in un mondo discografico dove le donne black che fanno R&B faticano a farsi strada. Non è questo il caso di Tinashe che, nonostante la lunga attesa, pubblica ora il suo nuovo disco che potrete trovare su tutti i portali digitali e di streaming.

Tante le collaborazioni nell’album, tra le quali segnaliamo quelle di Offset, Ty Dolla Sign, French Montana, Little Dragon e Future.

Alla lavorazione dell’album e alla registrazione hanno collaborato i produttori BLWYRMND, Dre Moon, Hitmaka, J. White, Joel Compass, Prince Chrishan, Soundz, Stargate e Wavy.

La Tracklist di “Joyride”

1. Keep Your Eyes On The Road (Intro)

2. Joyride

3. No Drama (feat. Offset)

4. He Don’t Want It

5. Ooh La La

6. Me So Bad (feat. Ty Dolla Sign & French Montana)

7. Ain’t Good For Ya (Interlude)

8. Stuck With Me (feat. Little Dragon)

9. Go Easy On Me (Interlude)

10. Salt

11. Faded Love (feat. Future)

12. No Contest

13. Fires and Flames