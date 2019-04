Per quanto riguarda il cast, ci saranno anche tante new entry. Non ci resta che attendere il prossimo luglio!

La nuova serie revival, comunque, è ancora in fase di rifinitura, però per quanto riguarda il cast è assicurata la presenza, oltre che di Kristen Bell, dii Jason Dohring ed Enrico Colantoni , rispettivamente nei ruoli di Logan e Keith Mars. Ci sarà anche il ritorno di Percy Dags III nel ruolo di Wallace Fennel, poi, Francis Capra che interpreterà Weevil Navarro, Ryan Hansen che tornerà ad essere Dick Casablancas e David Starzy k che vestirà i panni di Richard Casablancas.

Il primo teaser promozionale della nuova serie di Veronica Mars vede la protagonista interpretata da Kristen Bell alle prese con lo spring break, ovvero le tipiche vacanze primaverili durante le quali i giovani studenti americani trascorrono giornate tra feste e spiagge. L’investigatrice Veronica Mars, invece si prepara per affrontare i problemi in arrivo nella città di Neptune.

Le puntate inedite racconteranno come sempre le indagini della giovane detective e andranno in onda negli Stati Uniti a partire dal 26 luglio 2019. Inoltre, la prima puntata della serie verrà scritta proprio dal creatore della serie Rob Thomas.

