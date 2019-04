Il film narra la storia di un giovane introverso di nome Chauncey Page che viene rinchiuso in un carcere minorie dopo aver ucciso accidentalmente una giovane donna che fa parte di un gruppo di torturatori che gli fanno un crudele scherzo. Anni dopo viene liberato e torna per vendicarsi.

