È stato rilasciato il trailer ufficiale del nuovo capitolo della saga di Star Wars che arriverà nelle sale il prossimo dicembre

La Disney e la Lucasfilm hanno rilasciato il trailer ufficiale del nono capitolo della saga di Star Wars, e soprattutto ne hanno svelato il titolo, che era rimasto sconosciuto al pubblico fino a ieri.

Il nono capitolo di Star Wars concluderà la nuova trilogia della saga creata da George Lucas, e si concentrerà sulla battaglia finale tra il Primo Ordine, guitato da Kylo Ren (Adam Driver) che include la nuova Jedi Rey (Daisy Ridley), l’ex stormtrooper Finn (John Boyega) e il pilota Poe Dameron (Oscar Isaac).

Ecco il teaser trailer:

Il trailer ha rivelato ufficialmente il titolo del film, Star Wars: The Rise of Skywalker, contrariamente a quanto si era ipotizzato, infatti alcune voci riportavano che il titolo sarebbe stato Will of the Force. Questa piccola anteprima di ciò che guarderemo ci permette di dare un’occhiata ai nuovi membri della resistenza interpretato da Dominic Monaghan e Naomi Ackie. Inoltre questo film ci regalerà nuove immagini della compianta Carrie Fisher, che vedremo per l’ultima volta nei panni del Generale Leia Organa.

Il trailer si apre con Rey su un pianeta deserto e la voce di Luke Skywalker che dice che in lei vivono migliaia di generazioni, ma questa che deve affrontare è una battaglia solo sua. La giovane Jedi apre la spada laser e si prepara per uno scontro mentre vediamo avvicinarsi una navetta spaziale. Kylo Ren viene mostrato in azione, vediamo Tey abbracciare Leia e inoltre, sentiamo la risata malefica del nuovo villain della saga. Insomma, sono tanti gli spunti forniti da questo teaser trailer che di sicuro ha accresciuto l’hype nei fan più accaniti.

Star Wars: The Rise of Skywalker arriverà nelle sale italiane il 18 dicembre 20119. Dopo Star Wars: Gli ultimi Jedi, che ha visto Rian Johnson alla regia, in questo nono episodio tornerà al timone J.J Abrams. Infine, come da tradizione, a firmare le musiche di questa nuova avventura sarà ancora una volta John Williams.