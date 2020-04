Una Pasquetta particolare, insolita, come non mai, e a renderla più originale e sicura, in questa dimensione alternativa del trascorrerla a casa, saranno le 12 ore di musica e i 50 artisti che potremo seguire in straming con StayOn: la maratona musicale #STAYmONday, organizzata da KeepOn Live.

L’evento è stato organizzato con lo scopo di raccogliere fondi contro la violenza di genere e, tra gli artisti partecipanti, saranno presenti anche Brunori SAS, Ghemon e Diodato. Il direttore di KeepOn Live, Federico Rasetti, ha dichiarato:

“Non era facile trovare parole e modi giusti per diffondere pubblicamente il momento drammatico del nostro settore”

“Le donazioni raccolte, la risposta dei media, dei partner istituzionali e soprattutto i messaggi d’affetto e ringraziamento arrivati da club, festival, artisti, tecnici e professionisti ci fanno dire che abbiamo raggiunto l’obiettivo”.

L’evento è nato dall’idea e la collaborazione di club musicali e festival italiani che hanno realizzato diversi appuntamenti in streaming, partiti dal 16 di marzo. Si contano in scaletta fino a 650 eventi in streaming. La Pasquetta sarà dunque all’insegna della grande musica con l’evento StayOn: STAYmONday sarà in diretta live sulla pagina Facebook di KeepOn Live.

Il direttore artistico dell’evento è Roy Paci, con la collaborazione di Rodrigo D’Erasmo. Insieme hanno aggiunto in scaletta nomi come Brunori SAS, Ascanio Celestino, Dente, Dimartino, Diodato, Eugenio in Via Di Gioia, Fadi, Enrico Gabrielli, Leo Gassman, Frankie Hi-Nrg, Ghemon, Jo Squillo, Malika Ayane, Piero Pelù, Tosca, Vasco Brondi e tantissimi altri.

Una Pasquetta di musica in streaming con STAYmONday, che raccoglierà donazioni per l’Associazione Nazionale D.i.Re “Donne in Rete contro la violenza”, la prima associazione italiana a carattere nazionale di centri antiviolenza non istituzionali gestiti da associazioni di donne. L’evento inizierà alle 11 e continuerà fino alle 23. Una Pasquetta all’insegna della grande musica, un festival italiano in streaming per farci compagnia in questo periodo particolare e per raccogliere fondi per una buona causa.