Novità per il remake di Dune, il film firmato da Denis Villeneuve: è stata pubblicata, infatti, la prima immagine del film con Timothée Chamalet che interpreta Paul Atreides. Una prima occhiata al film come anticipazione al nuovo materiale che uscirà in anteprima, secondo quanto rivelato da Vanity Fair.

Nella prima immagine pubblicata di Dune, il personaggio Paul Atraides cammina sul suo pianeta di provenienza, Caladan, e alle sue spalle delle navi spaziali devono raggiungere il nuovo pianeta di dominio della sua famiglia, Arrakis.

Il nuovo adattamento di Denis Villeneuve vanta di un cast molto variegato, a partire da Timothée Chalamet, ma anche Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Oscar Isaac, Jason Momoa, Zendaya, Josh Brolin e Javier Bardem. Dune sarà il secondo film tratto dal romanzo fantascientifico di Frank Herbert e pubblicato nel 1965, primo dei sei libri. Il primo adattamento di Dune è degli anni ’80 ed è stato diretto da David Lynch.

Danis Villeneuve ha affermato:

“Dune è stato fatto da persone di tutto il mondo. Molte di queste persone sono come una famiglia per me e sono nei miei pensieri” “Non vedo l’ora di far vedere quanto impegno hanno messo tutti.”

L’uscita del film Dune è prevista per il 18 dicembre 2020, e per il momento rientra tra i pochi a non avvertire la necessità di sospensione del rilascio per l’emergenza sanitaria e per la questione della chiusura dei cinema.

Una grande attesa per i fan del genere fantascientifico e per gli appassionati di Dune. La nuova immagine del film con Timothée Chamalet è molto evocativa e regala l’atmosfera dello sfondo. Ma approfondiamo ulteriormente: ecco la trama del romanzo e il primo adattamento di David Lynch del 1984.

L’adattamento del romanzo di Herbert è firmato dallo stesso Villeneuve con Eric Roth e Jon Spaihts.

Trama del romanzo: Dune

Il romanzo fantascientifico da record di vendite, scritto da Frank Herbert, tratta della storia della dinastia Atreides e Harkonnen, e della loro faida per il controllo del pianeta Arrakis, zona deserta in cui si produce una sostanza preziosa e fondamentale per la struttura della società galattica, ovvero la Spezia. Questa sostanza ha il potere di prolungare la vita, accrescere la conoscenza e utilizzare le porte ultra-dimensionali dell’Universo per viaggiare nello spazio-tempo.

Dune: il film diretto da David Lynch

Il film Dune uscito nel 1984, è stato diretto da David Lynch nella sua prima esperienza nel genere di fantascienza. Collaborando con lo stesso Frank Herbert, scrittore del romanzo, Lynch ha dato vita ad una delle produzioni cinematografiche più dispendiose e stupende sul genere.

Il cast del primo adattamento di Dune è formato da: Kyle MacLachlan: Paul Atreides, Jürgen Prochnow: Duca Leto Atreides, Kenneth McMillan: Barone Vladimir Harkonnen, Max von Sydow: dott. Kynes, Sean Young: Chani, Virginia Madsen: Principessa Irulan Corrino, Brad Dourif: Piter DeVries, Freddie Jones: Thufir Hawat, Siân Phillips: Rev. Madre Gaius Helen Mohiam, Silvana Mangano: Rev. Madre Ramallo, Francesca Annis: Lady Jessica, Richard Jordan: Duncan Idaho, Linda Hunt: la Shadout Mapes, Sting: Feyd-Rautha, Everett McGill: Stilgar , José Ferrer: Imperatore Padishah Shaddam IV Corrino , Jack Nance: capitano Iakin Nefud , Dean Stockwell: dott. Yueh, Patrick Stewart: Gurney Halleck, Leonardo Cimino: il medico del Barone, Angélica Aragón: Sorella Bene Gesserit, Paul L. Smith: Rabban “la Bestia” , Alicia Witt: Alia

