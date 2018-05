The Originals avrà uno spin-off su Hope intitolato Legacies

The Original e lo spin-off su Hope

La CW ha annunciato ufficialmente lo spin-off della serie Tv The Originals, che si focalizzerà sul personaggio di Hope. Sulla scia della chiusura di molte serie e progetti annullati da parte di diversi network, c’è la CW che, di contro, lancia nuovi reboot, ufficializza spin-off e segue il pubblico giovanile a 360°.

The Vampire Diaries è stata la serie d’origine da cui è partito lo spin-off che si è dedicato alla famiglia Mikaelson, la famiglia dei vampiri originali che ha dato il via ad una stirpe soprannaturale.

Chi è Hope?

In The Originals, Klaus Mikaelson ed Haley, vampiro originale lui e lupo mannaro lei, hanno una bambina, Hope, un’ibrida che racchiude tre specie soprannaturali differenti, il che la rende un miracolo ed un personaggio chiave della famiglia, da tenere sotto costante protezione.

Dalla produzione di Julie Plec, gli sceneggiatori hanno già delineato nuove leggende soprannaturali per il personaggio di Hope, nuovi poteri e nuovi intrecci.

Titolo e trama dello spin-off su Hope

Durante l’ultima stagione di The Originals, è emerso il personaggio di Hope con un salto temporale che ha permesso al pubblico di conoscere ulteriori aspetti della vita della piccola ibrida, ora in età adolescenziale. Il titolo ufficiale dello spin-off sarà Legacies. Hope sarà interpretata dall’attrice Danielle Rose Russell e, secondo le ultime idee che riguardano il cast, dovrebbero esserci anche nomi come Matt Davis, Quincy Fouse, Kaylle Bryant, Aria Shahghasemi e Jenny Boyd.

Lo spin-off si focalizzerà sulla successiva generazione di vampiri, licantropi, ibridi, e streghe che fanno parte della Salvatore Boarding School for the Young and Gifted, la scuola aperta da Caroline Forbes, la vampira che abbiamo conosciuto in The Vampire Diaries, ed Alaric Salzman, anche lui personaggio chiave della serie madre. Sia Hope, che le gemelle della coppia, faranno parte della nuova generazione di piccoli esseri soprannaturali che impareranno, o meno, a gestire i loro poteri.