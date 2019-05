Il nuovo film di Matteo Garrone, Pinocchio, ha finalmente una data di uscita!

La trasposizione cinematografica di Matteo Garrone del grande successo letterario di Carlo Collodi, ha finalmente una data di uscita nelle sale italiane. A rivelarlo è stata la 01 Distribution, che appunto distribuirà il film.

Pinocchio sarà nelle nostre sale a partire dal 25 dicembre 2019.

Le riprese di Pinocchio sono in corso, e sono cominciate il 18 marzo scorso. Il set si sta volgendo in varie regioni italiane come la Toscana, il Lazio e la Puglia.

Il protagonista Pinocchio verrà interpretato dal piccolo Federico Ielapi, mentre suo padre, Geppetto, sarà il premio Oscar Roberto Benigni. Per quanto riguarda il resto del cast, non si ha ancora la certezza per tutti i personaggi, ad esempio per il personaggio di Mangiafuoco si pensa che sarà interpretato da Gigi Proietti.

Mentre, per quanto concerne i personaggi del gatto e la volpe, ci saranno Massimo Ceccherini e Rocco Papaleo. Marcello Fonte, reduce dall’ultimo successo di Garrone, Dogman, interpreterà il Pappagallo. Alessio di Domenicantonio sarà l’amico di Pinocchio, Lucignolo. Il grillo parlante sarà interpretato da Davide Marotta e Mastro Ciliegia e il Faina saranno rispettivamente interpretati da Paolo Graziosi ed Enzo Vetrano.

Il famoso personaggio della Fata Turchina avrebbe dovuto essere interpretato dalla giovane e talentuosa Matilda de Angelis, ma, a causa di un accavallamento di alcuni impegni, la de Angelis ha dovuto lasciare il progetto.

Il Pinocchio di Matteo Garrone, è una co-produzione internazionale tra Italia e Francia, ed è prodotto da Archimede, Rai Cinema e Le Pacte con Recorded Picture Company in associazione con Leone Film Group, il film sarà distribuito in Italia da 01Distribution e in Francia da Le Pacte.