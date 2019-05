Riesci a credere che Thylane Blondeau lavorava come modella da quando aveva 4 anni? Sì, hai letto l’ultima frase correttamente.

Quando Thylane aveva dieci anni, era già famosa in tutto il mondo ed era stata inserita in un numero speciale di Vogue Paris. Si lo so, si tratta di una pressione molto difficile da gestire per una bambina così piccola, ma oltre a questo, ci sono anche altre problematiche da affrontare.

Alcuni credevano che la bambina fosse trattata come un oggetto sessuale dalle grandi agenzie di moda. Quando l’hanno fatta assomigliare ad una donna adulta in alcune foto, molte persone hanno criticato questa scelta. Ma per lei erano situazioni normali. Come figlia di un’attrice, presentatrice televisiva e di un calciatore professionista, Thylane era già abituata a stare sotto i riflettori.

Sono passati sei anni dal suo primo servizio fotografico e dalla tempesta di fuoco che ne è scaturita e ora lei è sempre più bella.

Thylane attualmente lavora per WWE e IMG e ha persino avuto l’opportunità di recitare. La sua popolarità su Instagram continua anche ad aumentare, e ora ha ben oltre 3 milioni di follower sulla famosa piattaforma di social media.

Se sei curioso di vedere com’è cambiata negli anni Thylane, guarda la clip qui sotto.

Dopo tutto, è sempre bello vedere una star bambina che è stata in grado di crescere al proprio ritmo e perseguire i propri sogni senza cadere vittima delle solite insidie ​​che tendono a verificarsi in questi casi.