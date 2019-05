Ricordate tutti il mitico Russel Crowe nei panni di Massimo Decimo Meridio? Secondo alcuni rumors potrebbe tornare per un sequel del primo film, ormai girato quasi vent’anni fa e diventato un cult tra i più amati dal pubblico. Ma quali sono le idee della produzione per Il Gladiatore 2?

In questi anni si sono succeduti diversi rumors sul seguito di uno dei film più famosi di sempre. Il primo ostacolo da superare è sicuramente quello della morte del gladiatore nel primo capitolo. In una delle scene più toccanti, ad ucciderlo è Commodo.

Alla fine del film si sente pronunciare la frase cult “Io ti rincontrerò un giorno… ma non ancora. Non ancora”, e proprio da questo frammento di pellicola alcuni sceneggiatori tra cui Nick Cave hanno pensato di ideare un sequel del film con protagonista ancora una volta Massimo Decimo Meridio.

La trama un po’ fantascientifica di questo inizio di sceneggiatura, che pare sia pronto da ben dieci anni, vedrebbe la discesa del gladiatore agli inferi, come nella tradizione latina, e tante altre battaglie da superare. Questa ipotesi sembrerebbe essere partita dalla numerosa fanbase del Gladiatore, ed è stata avallata proprio dal grande regista Ridley Scott che ha dichiarato in un’intervista tempo fa:

Bisogna portarlo indietro. È una buona idea. Russell è un mio caro amico. Dopo 5 film insieme è anche meglio di un amico. Un giorno mi ha detto:

“Senti, ho delle idee. Cosa possiamo fare col Gladiatore?” ed è andato da Nick Cave, con cui stava lavorando, a parlargliene e così abbiamo iniziato a mettere giù la sceneggiatura. Naturalmente Massimo è morto, ma io so come portarlo indietro. Ho usato il corpo di un guerriero morente come portale per riportare indietro qualcuno dalla morte.

Il Gladiatore 2: ci sono altre ipotesi

Oltre al risvolto degli inferi ci sono altre ipotesi in cantiere che potrebbero far continuare le vicende del Gladiatore. La prima consiste in un prequel, pratica molto comune per i registi che vogliono far rivivere i propri personaggi in un altro film ancora. Nell’ipotesi di un prequel la storia sarebbe incentrata principalmente sul Generale più che sull’Ispanico, una proposta che sposterebbe il fulcro della narrazione e non farebbe del tutto impazzire i fan.

È stato proposto, però, anche un sequel, soluzione secondo molti ben più coerente con il primo film. Il sequel consisterebbe nel narrare gli avvenimenti che sono accaduti dopo la morte del Gladiatore, ed in particolare concentrarsi sui personaggi che hanno ruotato intorno al protagonista.

Questa soluzione sarebbe sicuramente più coerente. La produzione, però, vorrebbe ancora una volta Russel Crowe, che ultimamente è più attivo che mai anche se notevolmente diverso dal personaggio che è entrato nella memoria collettiva. Secondo alcune voci il film sarebbe già in fase di pre-produzione ma niente è ancora trapelato. I fan, comunque, continuano a chiedere a gran voce che sia fatto un sequel e si spera che verranno accontentati. Riuscirà, quindi, un secondo film ad arrivare ai livelli cult del primo?

Intanto il merchandise che gira intorno al titolo del Gladiatore ha già raggiunto tutti i settori, dall’abbigliamento ai giochi da tavolo, dall’oggettistica alle slot online a tema proposte in numerosi casino. Ad ogni modo, appena arriveranno nuove notizie a riguardo vi terremo aggiornati.