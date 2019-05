La serie supererà i 100 episodi, grazie alla NBC che deciso di rinnovarla per altre tre stagioni

Il successo della serie This is Us ha portato la NBC a continuare la produzione, infatti quest’ultima, che al momento conta tre stagioni, arriverà alla sesta, contando più di 100 episodi in totale. Le stagioni 4, 5 e 6 avranno, come le altre tre, 18 episodi.

L’ultima puntata della terza stagione è andata in onda ad aprile sia negli USA che in Italia (trasmessa dal canale FoxLife). This is Us è la serie più vista della NBC e conta una quantità innumerevole di fan, che attendevano la notizia del suo rinnovo da svariati mesi.

La casa di produzione pero, ha atteso che il creatore Dan Fogelman decidesse di firmare per il nuovo contratto, così da garantirà la sua presenza per lo sviluppo e il continuo delle vicende dei vari personaggi, a cui è impossibile non affezionarsi.

In realtà, la notizia del rinnovo di This is Us era già nell’aria. Infatti, uno dei protagonisti, Milo Ventimiglia, ha recentemente dichiarato, nel programma di Ellen Degeneres, che ci sarebbero state delle novità per la serie.

Il creatore, Dan Fogelman, ha dichiarato che This is Us è come un lunghissimo romanzo che andrà avanti fin quando le persone, i fan, vorranno.

Quindi si può presagire che queste tre stagioni future saranno ricche così come le altre tre precedenti, non ci resta che attendere l’uscita della prossima!