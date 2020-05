View this post on Instagram

In 29 anni ci hanno provato in tanti senza mai riuscirci. Ho sempre scelto di guardare il bello anche quando di bello c'era poco. Mi hanno dato del troppo buono, troppo positivo, troppo sensibile e del debole. Mi incitavano a crescere, cambiare, diventare più forte. Ho scelto di non cambiare ma non ho mai smesso di essere circondato da persone che decidevano di farlo, facendola passare come esperienza o crescita personale. Li ho visti così trasformarsi in persone egoiste, incapaci di emozionarsi e che mancavano di empatia. Non c'è cosa più bella del guardarsi allo specchio e riconoscere se stessi, riconoscere la coerenza tra mente e cuore e vedere che i tuoi ideali sono gli stessi di dieci anni fa. Questo in parte merito dell'educazione e degli insegnamenti della nostra famiglia ma in gran parte è chi scegliamo di essere a fare la differenza. Non abbiate paura di mostrare i vostri sentimenti e le vostre emozioni… non c'è regalo più bello per voi stessi e per gli altri. Iniziamo con un sorriso. Buona giornata a tutti!!! ☀️