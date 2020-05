La pop star britannica Ella Eyre si è presa un bel momento di pausa prima di rilasciare il suo secondo LP. Sono trascorsi cinque anni da quando Feline, l’album di Ella uscito nel 2015, ha consolidato il suo status di super disco pop.

Ma dopo questi anni, Ella sembra addirittura voler fare meglio. La 26enne lo scorso venerdì ha pubblicato una canzone super accattivante dal titolo “LOV (e)“. Prodotta da Banx & Ranx, l’inno ottimista non vede l’ora di farci ballare.

L.O.V.(e) è il terzo singolo del prossimo album di Ella Eyre. La cantante aveva già cantato questa canzone dalla fine del 2017 in numerosi festival e show dal vivo.

Il 13 gennaio 2020, Eyre ha pubblicato una foto attraverso le storie su Instagram spiegando di aver concluso la produzione della canzone con la didascalia:

“per quegli occhietti hardcore che chiedono di lov(e) 👀”

Durante un live su Instagram il 30 aprile 2020, Eyre ha cantato uno snippet della versione finale, ma in seguito ha rivelato che l’intera canzone era stata fatta trapelare sul web.” Ha così deciso di rilasciare la versione finale l’8 maggio.

“C’è un fantasma nel mio battito cardiaco e conosce il mio dolore, ricordandomi che dovrei essere cauta”, inizia la canzone Ella. “Ma, oh, da come mi fa male il cuore de essere di nuovo tutto intero.”

La cantante continua nel ritornello.

“Ho bisogno di LO, LO, LOV. Anche se viene da me, dico LO, LO, LOVE.”

Il significato di L.O.V.(e)

Cosa ha ispirato la canzone? “Rilasciare LOV (e) è stato davvero speciale perché senza i miei fan non avrei mai pubblicato la canzone, sono stati così attenti nei miei riguardi e mi hanno dimostrato tanto amore,” rivela l’hitmaker di “Just Got Paid” nel comunicato stampa.

La canzone d’amore sembra diretta a se stessa per aiutarla a trovare la forza interiore che gli permetta di innamorarsi di nuovo dopo essere stata ferita in passato. Una delusione può cambiare completamente le persone ed è difficile tornare indietro quando ti sei fatto male.

“È una montagna russa che ho giurato di non guidare mai più. Ma penso che mi piacerebbe riprovare. Penso che mi piacerebbe,” riflette durante il pre-ritornello prima di dire che ha bisogno di amore.”

Ti piace la canzone? Facci conoscere la tua opinione nei commenti!

Il testo di L.O.V.(e)

[Intro]

L-O, L-O, L-O, L-O, L-O, L-O, L-O, L-O

L-O, L-O, L-O-V-E, O-V-E

[Verso 1]

There’s a ghost in my heartbeat

And it knows my pain

Reminding me I should be cautious (Ooh, yeah, yeah)

But, oh, how my heart aches

To be whole again

A feelin’ I can’t be ignorin’ (Ooh, yeah, yeah)

[Pre-Ritornello]

It’s a rollercoaster I swore I’d never ride again

But I think that I’d like to try

Think that I’d like to

[Ritornello]

I need that L-O, L-O, L-O-V

Even though it runs from me

Say, L-O, L-O, L-O-V-E, V-E

O-V-E

I need that L-O, L-O, L-O-V

Even though it’s hard to keep

Say L-O, L-O, L-O-V-E, V-E

O-V-E, yeah

[Verso 2]

There’s a light in my shadow

And it’s blinding me

Reflecting the person I could be (Ooh, yeah, yeah)

There’s a voice in my nightmares (Nightmares)

And it disagrees

Saying it’s not like the movies, nah (Ooh, yeah, yeah)

[Pre-Ritornello]

It’s a rollercoaster I swore I’d never ride again

But I think that I’d like to try

Think that I’d like to

[Ritornello]

I need that L-O, L-O, L-O-V

Even though it runs from me

Say, L-O, L-O, L-O-V-E

O-V-E

I need that L-O, L-O, L-O-V

Even though it’s hard to keep

Say L-O, L-O, L-O-V-E, V-E

O-V-E, yeah

[Ponte]

Lowkey, I need some attention on me, yeah (On me, eh, eh)

Lowkey (Eh, eh), I need that connection so deep (I need)

[Break]

I need that L-O, L-O, L-O-V

Even though it runs from me

Say, L-O, L-O, L-O-V-E (Ooh, yeah)

O-V-E

I need that L-O, L-O, L-O-V

Even though it’s hard to keep

Say L-O, L-O, L-O-V-E, V-E

O-V-E, yeah (Ooh, yeah)

[Ritornello]

I need that L-O, L-O, L-O-V (I need that)

Even though it runs from me (I need that)

Say, L-O, L-O, L-O-V-E, V-E (L-O-V-E)

I need that L-O, L-O, L-O-V (I need that)

(Lowkey, I need that connection so deep, yeah)

Even though it’s hard to keep

Say L-O, L-O, L-O-V-E, V-E

O-V-E, yeah