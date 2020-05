Si inizia a pensare all’estate, nonostante tutto. E se si parla di estate sul fronte musicale non si può non parlare dei “tormentoni”. Quei brani che arriviamo anche a odiare a volte, ma che inevitabilmente ci portano a ballare e a canticchiare il loro ritornello anche non volendo. I tormentoni estivi, proprio quelli.

Gli artisti si preparano a quella che sarà un’estate sicuramente diversa rispetto alle precedenti, ma si sa, la musica riesce ad accompagnarci in qualunque situazione.

Si è portata avanti Elodie rilasciando oggi il nuovo singolo “Guaranà”, che ha tutte le potenzialità per entrare a far parte delle playlist estive. Il brano, scritto da Davide Petrella, trova l’inconfondibile mano di Dario Faini -in arte Dardust– nella produzione e la voce e la personalità di Elodie fanno il resto.

“Vieni più vicino lasciati guardare

Che negli occhi tuoi non ci vedo me, non ci vedo il mare

Dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni

Vincere un Oscar o un Grammy

Cosa succederà

Lasciamo la città

Tequila e Guaranà”

L’annuncio dell’uscita del brano è stato accompagnato dalle foto del nuovo look sfoggiato dalla cantante, che rassicura di non essere andata dal parrucchiere: le treccine sono state realizzate dalla madre.

Elodie annuncia l’uscita di Guaranà e sfoggia un nuovo look

Con “Guaranà” Elodie ha ottime possibilità di replicare il successo della scorsa estate, quando ha dominato le radio e fatto ballare migliaia di persone con le collaborazioni “Pensare Male” e “Margarita” rispettivamente rilasciate insieme ai The Kolors e a Marracash. Per la cantante l’anno è iniziato con il Festival di Sanremo -la sua “Andromeda” continua a macinare streaming- e l’uscita del nuovo album “This is Elodie”. La giovane, in continua evoluzione, sembra non volersi fermare e il nuovo singolo ne è la prova.

Voi, come sempre, fateci sapere cosa ne pensate di “Guaranà”. Ce la vedete bene come tormentone dell’estate 2020?

Testo di Guaranà di Elodie

[Verso 1]

Disegnerò nel cielo quello che non vedi

Raccontami ogni cosa, tranne i tuoi segreti

Te lo spacco quel telefono

L’ho sempre odiato il tuo lavoro

Tiro su le cuffiette in metropolitana

Sopravvissuti come gli iguana

Ci siamo fatti male, la vita è strana

Uno stallo alla messicana

Vengo verso di te, verso di te

Per capire le cose migliori

Che ho perso di te, perso di te

[Pre-Ritornello]

Dovremmo sfiorarci la pelle, sognare l’estate e le stelle

Prendiamoci tutto ora che non ci resta più niente

Non ci resta più niente

[Ritornello]

Vieni più vicino, lasciati guardare

Che negli occhi tuoi non ci vedo me, non ci vedo il mare

Dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni

Vincere un Oscar e un Grammy?

Cosa succederà?

Lasciamo la città, tequila e guaranà

[Verso 2]

Sale il fumo dall’asfalto e l’ombra si nasconde

Ho un tuo messaggio, un bacio sulla fronte

Giro sospesa nei quartieri

Quant’è bella Milano senza veli

Vengo verso di te, verso di te

Per cercare le cose migliori

Che ho perso di te, perso di te

[Pre-Ritornello]

Dovremmo sfiorarci la pelle, sognare l’estate e le stelle

Prendiamoci tutto ora che non ci resta più niente

Non ci resta più niente

[Ritornello] X2

Vieni più vicino, lasciati guardare

Che negli occhi tuoi non ci vedo me, non ci vedo il mare

Dimmi cosa vuoi da questi attimi eterni

Vincere un Oscar e un Grammy?

Cosa succederà?

Lasciamo la città, tequila e guaranà