I Jonas Brothers tornano con nuova musica e lo fanno rilasciando non uno, ma ben due brani che saranno disponibili su tutte le piattaforme digitali questo venerdì 15 Maggio.

Si tratta in realtà di due canzoni che i fan più fedeli attendono da diverso tempo e che hanno avuto modo di ascoltare già in due occasioni, non potendo pero’ mettere mano agli audio ufficiali.

I tre fratelli hanno dapprima annunciato l’uscita di “X”, che il pubblico ha potuto ascoltare durante i titoli di coda del film concerto “Happiness Continues”, uscito alcune settimane fa su Amazon Prime Video. Il singolo prevede il featuring con la cantante colombiana Karol G, che darà un tocco latino al sound pop.

Ma non è finita qui. Joe, Kevin e Nick hanno infatti deciso di dare al pubblico la versione ufficiale di “5 More Minutes” che avevano eseguito per la prima -e unica- volta sul palco dei Grammy Awards, in un medley insieme all’allora neo singolo “What A Man Gotta Do”. Si tratta quindi parzialmente di nuova musica, ma la notizia è stata ugualmente accolta con molto entusiasmo dai fan e non solo.

Dopo l’incredibile successo dell’album “Happiness Begins” -che ha decretato il loro ritorno sulla scena musicale lo scorso anno- al termine del tour mondiale Nick aveva anticipato come fossero pronti a rilasciare un nuovo progetto discografico. Questo solo alcuni giorni prima che la pandemia mondiale iniziasse la sua diffusione, è quindi facile pensare che il tutto abbia subito uno slittamento.

Tuttavia i fan possono ritenersi ugualmente soddisfatti dopo l’uscita del film concerto e la possibilità di ascoltare ufficialmente “X” e “5 More Minutes”. L’appuntamento è per questo venerdì!