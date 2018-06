Aquaman: incredibili effetti visivi e sonori sott’acqua

Il primo trailer ufficiale di Acquaman sta per arrivare, ma già arrivano voci sugli inredibili effetti visivi e sonori sott’acqua

C’è grande attesa per il primo trailer di “Aquaman“, il film che vedrà protagonista Jason Momoa nei panni del Re di Atlantide. La curiosità sul progetto è davvero tanta soprattutto per quanto riguarda l’aspetto degli effetti visivi e sonori ricreati sotto la superficie dell’acqua.

A tal proposito si sono espressi i produttori del film, che si dicono molto entusiasti del risultato e delle scelte compiute dal regista James Wan:

Il regista ha compiuto un lavoro incredibile con il suo team- racconta Toby Emmerich- Il film porterà in un luogo diverso e immaginerà il mondo sotto la superficie dell’acqua in un modo mai visto prima

A confermare tali parole ci pensa anche Geoff Johns che descrive così il lavoro svolto sul film:

Tutto quello che accade in acqua non è mai stato eseguito in questo modo. Gli effetti visivi che stanno mostrandoci sono semplicemente meravigliosi. James può passare dall’horror all’action con tante sfumature fino ad arrivare a sequenze realmente emozionanti. Wan è davvero in grado di riuscire in tutti questi generi diversi

Che dire, le aspettative sono molto alte, e speriamo sinceramente di restare soddisfatti dal risultato. Intanto non ci resta che aspettare la pubblicazione del primo trailer ufficiale e l’uscita in sala prevista per il prossimo dicembre.