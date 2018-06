Guarda il primo trailer di “Dumbo” di Tim Burton: al cinema da marzo 2019

Il primo trailer del tanto atteso live action di Tim Burton “Dumbo” è finalmente on line, pronti a farci emozionare: guardalo adesso

Le primissime immagini di “Dumbo” finalmente disponibili nel teaser trailer del live action targato Disney e diretto da Tim Burton. Sin dalle prime immagini, la musica di sottofondo già ci stinge il cuore in una morsa. Chi non ricorda infatti la scena straziante del cartoon quando il piccolo Dumbo va a trovare sua madre, tenuta prigioniera solo per averlo difeso dalla cattiveria della gente.

E così Dumbo è pronto per farci commuovere ancora, con un elefantino dai grandi occhi tristi e dalle orecchie enormi, praticamente identico a quello del cartone animato della nostra infazia.

La sinossi di “Dumbo” di Tim Burton

Holt Farrier è una ex star del circo che al ritorno dalla guerra trova la propria vita sconvolta. Il proprietario del circo Max Medici assume Holt chiedendogli di occuparsi di un elefante appena nato le cui orecchie sproporzionate lo rendono lo zimbello di un circo già in difficoltà. Ma quando i figli di Holt scoprono che Dumbo sa volare, il persuasivo imprenditore V.A. Vandevere e un’artista aerea di nome Colette Marchant fanno di tutto per trasformare l’insolito elefante in una star.

Il cast del film

Il cast di “Dumbo” è davvero molto ricco, e vede la presenza di nomi come Colin Farrell, Michael Keaton, Danny DeVito, Eva Green, Nico Parker, Finley Hobbins, Roshan Seth, DeObia Oparei, Sharon Rooney e Douglas Reith.

Il cartoon originale uscì nelle sale cinematografiche il 23 ottobre del 1941 e vinse un Premio Oscar per la miglior colonna sonora, e soprattutto per la bellissima “Baby Mine”, canzone che accompagna in sottofondo il trailer.

“Dumbo” di Tim Burton arriverà nei cinema nel marzo del 2019. Non resta che attendere…