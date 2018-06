The Nun: spaventoso trailer del film con cast e uscita Un tuffo nel terrificante mondo prima di The Conjuring

The Nun e il mondo The Conjuring

Il mondo The Conjuring ha un nuovo caso soprannaturale che ci farà vibrare dalla paura: The Nun, la storia di una terrificante suora che apparirà presto sul grande schermo. The Nun – La Vocazione del Male, uno degli spin-off di The Conjuring, è ambientato in un monastero in Romania nell’anno 1952, con personaggio principale un demone nei panni della suora Valak. Un gruppo di religiosi deve indagare sulla suora del Monastero, morta suicida in circostanze misteriose. Il Vaticano organizza questa spedizione al Monastero di Cârța.

Nel film partecipa Taissa Farmiga (sorella di Vera Farmiga, che interpretava l’investigatrice paranormale Lorraine Warren nel film The Conjuring). A tal proposito, il regista Corin Hardly, inizialmente non voleva la protagonista di American Horror Story in un ruolo principale.

Lo scorso anno, all’anteprima dell’Horror Channel FrightFest, ha detto che non l’avrebbe scelta perché sorella di Vera Farmiga, ma è stata bravissima alle audizioni.

“Ho visto 100 audizioni per questo ruolo e lei aveva un qualcosa nella sua presenza al di fuori del suo stesso corpo, ed è fenomenale.”

Dopo il quinto film della serie The Conjuring, e dopo l’arrivo di The Nun nei cinema, ci sarà un terzo film di Annabelle, che uscirà il 3 luglio del 2019.

Valak, la suora demone, aveva due camei in Annabelle: La Creazione, la notiamo sullo sfondo di una foto di Suor Charlotte, la suora che porta gli orfani a casa dei Mullin, presi al Monastero in Romania. E appare anche in una sequenza post-credit ambientata proprio nel 1952.

Annabelle – La Creazione si svolge nel 1955, The Nun è ambientato tre anni prima.

Il cast di The Nun – La Vocazione del Male

Gli interpreti principali in The Nun sono: Vera Farmiga nel ruolo di Suor Irene, il candidato al Premio Oscar Demian Bichir (A Better Life) nel ruolo di Padre Burke, Jonas Bloquet (Elle) nel ruolo di Frenchie, Charlotte Hope (Il Trono di Spade) nel ruolo di Suor Vittoria, Ingrid Bisu nei panni di Sorella Oana e Bonnie Aarons che riprende il suo ruolo di The Conjuring 2.

Gary Dauberman e James Wan hanno curato insieme la sceneggiatura. La sinossi della trama ufficiale è la seguente:

“Quando una giovane suora in un’abbazia reclusa in Romania si toglie la vita, un prete con un passato tormentato e un noviziato sulla soglia dei suoi voti finali vengono mandati dal Vaticano per indagare. Insieme scoprono il segreto profano dell’ordine.”

Rischiano così la loro vita, ma anche la loro fede e le loro anime. L’abbazia diviene il luogo di lotta tra fedeli e dannati con la suora che ha terrorizzato il pubblico di The Conjuring 2.

Data di uscita e trailer di The Nun – La Vocazione del Male

The Nun uscirà nelle sale il 7 settembre 2018. Oggi è stato pubblicato il trailer ufficiale del film horror che terrorizzerà il pubblico quest’estate. Guardate le prime scene, la suora è spaventosa: