Da diversi mesi i fan di Breaking Bad, la serie tv ideata da Vince Gilligan, hanno appreso la notizia della lavorazione di un film che continua la storia di uno dei personaggi.

Diverse voci confermano che il protagonista potrebbe molto probabilmente essere Jesse, interpretato dal giovane Aaron Paul, ma la speranza di rivedere anche Bryan Cranston, il mitico Walter White, è sempre molto forte.

“Tornare in Breaking Bad? Lo farei assolutamente!”

A parlarne recentemente è stato proprio Bryan Cranston, che ha ammesso ancora una volta l’assoluta disponibilità a vestire nuovamente i panni di Walter White.

Se io, come Walter White, tornassi in Breaking Bad? Potrebbe anche succedere! Potrebbe esserci un flashback o un flash forward. Sono sempre morto, ma non so cosa potrebbe succedere…

Aaron Paul e Bryan Cranston

Queste le parole dell’attore, che non risparmia di manifestare la propria ammirazione per l’ideatore di una delle serie tv più amate degli ultimi anni:

Se Vince Gilligan mi chiedesse di esserci io lo farei di sicuro, per forza. Lui è un genio!- ha dichiarato ancora Cranston -Apparentemente, questo nuovo film si concentrerà su Jesse Pinkman ma, onestamente, non ho nemmeno letto il copione. Per cui non posso dire niente. Se vorrei partecipare e Gilligan me lo chiedesse? Lo farei, assolutamente!

Chi altri vedremo nel film di Breaking Bad?

Purtroppo del film di Breaking Bad, attualmente in preproduzione, sappiamo veramente poco, a parte il fatto che continuerà la storia di uno dei personaggi rimasta più “in sospeso”.

Quello che sappiamo di sicuro è che non farà parte del progetto nemmeno RJ Mitte, l’attore che interpreta il figlio di Walter White, come ha avuto modo di dichiarare lui stesso.

In attesa di scoprire più dettagli a riguardo, ci basti sapere che il film si pone l’obiettivo di completare le storie rimaste in sospeso in un paio di sotto trame. Non resta che aspettare per scoprire quali…