Dal 7 giugno scorso è disponibile in radio e in streaming il nuovo lavoro di Fabrizio Moro con Anastasio! Un brano che (da come suggerisce il testo) riflette su una società che non tratta tutti nello stesso modo.

Si tratta di una nuova versione del brano di Moro, contenuto nell’omonimo album del cantautore, canzone rivisitata e duettata con il vincitore dell’’ultima edizione di X Factor.

Il contributo di Anastasio, con il suo talento, arricchisce il risultato finale.

La bravura dei due si unisce e si mescola dando vita ad un insieme di sentimenti di rabbia e speranza che convergono.

Ecco è il significato del brano

La canzone parla degli ultimi, dei figli di nessuno che devono combattere per ottenere qualcosa di migliore. I due artisti danno voce al popolo invisibile di cui hanno fatto parte e che, in qualche modo sarà sempre parte di loro.

È una canzone che contiene temi attuali, ma sempre esistiti, parla di come la società in cui viviamo non riesca ad essere meritocratica e giusta, ma che anzi, ci suddivide in figli, figliocci e figli di nessuno.

Come sempre nei testi di Moro ascoltiamo un brano dal linguaggio duro, però vero. Questa è una canzone che mostra la realtà da cui provengono entrambi gli artisti, che infatti rendono il testo molto credibile.

Il testo di Figli di Nessuno (Amianto), di Fabrizio Moro e Anastasio

Scrivere trascrivere la vita

Segnare il tuo passaggio con un coltello

Spinto a forza sopra ad ogni tua ferita

Guardare con gli occhi che bruciano

Mentre un giorno sorge o va in frantumi

Sentirsi dire merda, smetti, smetti, smetti

Di fare quello che fai

Di dire quello che vuoi

Tu non devi giudicare mai nessuno

Se non vivi i cazzi suoi

Se non sai che nei talloni sono nate le vesciche

Per la strada fatta a piedi

Che ogni metro di successo ha un caro prezzo

Noi siamo in mezzo

Fra una partenza ed un traguardo che si è infranto

Noi siamo corpi nell’amianto

Rispetto a te pezzo di fango siamo vivi

Affamati e nel digiuno

Noi siamo figli di nessuno

Noi siamo figli di nessuno

Figli di depressione nel bene e nel male

Di odio e rabbia nei confronti di ogni forma istituzionale

Lasciati a giocare fra le pecore fuori casa, soli

Figli di madri fragili, insicure e un po’ volubili

Figli di sette Peroni fredde alla Vigilia di Natale

Di percorsi di recupero per alcolismo adolescenziale

Di porte chiuse in faccia

Di le faremo sapere

Di panni stesi la notte mentre ripeti, che ti sei rotto il cazzo

Noi siamo in mezzo

Fra la purezza e l’inquietudine di un santo

Noi siamo corpi nell’amianto

Rispetto a te pezzo di fango siamo vivi

E tu non sei opportuno

Noi siamo figli di nessuno

Noi siamo figli di nessuno

Benvenuto al mondo, stronzo

piangi, bravo, fallo oggi che domani festeggiamo

E piangi, ancora quel cordone, non parli

Domani c’hai vent’anni con i tarli nella testa

con la voglia di far festa con i compagni

E sono trent’anni, pensa, scrivi trenta con il dito sulla condensa

Io che non ho mai capito cosa compensa

questo vuoto sconfinato, sento puzza di bruciato

nella mia testa, l’imbucato nella mia festa

vado via presto, ma suvvia resta

voglio solo prender fiato nella tempesta

ma noi figli ci viviamo nella tempesta

siamo soli nella tempesta e dimmi cosa testa

quando cala il vento dimmi cosa resta

Giorni migliori arriveranno

Lascio parlare tutti quelli che non sanno

Giorni più duri

Io non mi spezzo

La mia bellezza nasce dal vostro disprezzo

Noi siamo in mezzo

Fra una partenza ed un traguardo che si è infranto

Noi siamo corpi nell’amianto

Rispetto a te pezzo di fango siamo vivi

Affamati e nel digiuno

Noi siamo figli di nessuno

Noi siamo figli di nessuno

Noi siamo figli di nessuno

Noi siamo figli di nessuno

L’album “Figli di nessuno” è il decimo disco di inediti di Fabrizio Moro, cantautore italiano con una carriera cominciata nel 1996. Nel 2018 ha vinto il Festival di Sanremo con il brano “Non mi avete fatto niente”

Moro non abbandona il linguaggio nudo e crudo né tanto meno le tematiche di riscatto sociale. Musicalmente, si mantiene sul genere rock toccando punte di musicalità più dolci come nel brano “Come te”, un’eccezione dal solito stile di Fabrizio.