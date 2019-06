Tutti si stanno chiedendo se Clark sia davvero morta, perché alla fine dell’episodio 6×06 della serie tv The 100 viene mostrato ben altro e questo da l’impressione che tutto potrebbe essere rimesso in discussione.

Al suo debutto la sesta stagione era partita un po’ troppo in sordina, solo andando avanti è stato finalmente possibile vedere una maggiore esplorazione del mondo della mitologia del Sactum.

Tutto quello che sappiamo al momento su The 100

Al momento quello che conosciamo del mondo di The 100 è che se una persona diventa un ospite, la sua mente viene annullata fino a quando non cambia per sempre, con la conseguenza che la propria personalità muore.

E’ stata questa consapevolezza che ha sciolto tutti i dubbi del pubblico riguardo la vera identità di Clarke.

Infatti la ragazza è stata sostituita dalla perfida e frivola manipolatrice Josephine, che è riuscita a conquistarsi la fiducia dell’amico più caro della sua ospite, Murphy.

Dall’altra parte invece c’è John che attualmente si trova in uno stato mentale molto fragile.

Infatti è combattuto tra la prospettiva di non volersi inimicare un nemico troppo potente come Josephine ma non di voler nemmeno tradire Bellamy, con cui ha instaurato un solido legame d’amicizia.

Ovviamente l’unica a beneficiare delle debolezze di tutti è Josephine che le sfrutta a suo vantaggio.

Consente al gruppo di fare l’unica cosa in cui riescono veramente bene, ovvero impiegare l’uso della violenza.

Clarke è davvero morta?

Nonostante Ballamy provi un forte desiderio di vendicare la morte di Clarke, decide di non mettere in atto il suo proposito.

L’obiettivo deve essere quello di sopravvivere perché è proprio questo quello che avrebbe voluto la sua amica.

A questo punto tutto sembra essere perduto ma appena Josephine si addormenta tranquillamente ecco che accade una cosa inaspettata.

Clarke non solo è viva ma è anche prigioniera della sua stessa mente, dove sono sopravvissuti anche tutti i suoi ricordi. Si può vedere che Clarke è circondata dalle immagini dei suoi affetti più cari, partendo da sua madre fino ad arrivare ai membri del gruppo come Lexa e Bellamy.

Quindi è probabile che la puntata 6×06 abbia proprio mostrato che esiste una possibilità di salvare Clarke, ma riuscirà a liberarsi della perfida Josephine e a riprendere il controllo dellla sua mente?