L’incredibile anno di Anuel AA non conosce pause e l’uscita di un video estivo divertente per la sua nuova canzone “Que Se Joda” ne è una dimostrazione.

Si tratta di una collaborazione con altre star portoricane come Farruko e Zion. Verrà inclusa nell’album Emmanuel, che è appena uscito e include 22 tracce reggaeton davvero niente male. Pare che parecchie persone l’abbiano apprezzato dato che il disco si trova nelle prime posizioni della classifica dei migliori album latini di Billboard. Emmanuel ha permesso ad Anuel AA di raggiungere anche l’ambita top 10 della Billboard 200, un’impresa riuscita solo ad altre cinque stelle della musica reggaeton. Stiamo parlando di Daddy Yankee, Don Omar, Wisin e Yandel, Ozuna e Bad Bunny.

La crescita della popolarità di Anuel AA è evidente anche su YouTube. Non appena pubblica un video, questo viene visto da milioni di persone. Le due collaborazioni incluse nel disco: “Hasta Que Dios Diga” con Bad Bunny e “Fútbol y Rumba” con Enrique Iglesias – hanno accumulato oltre 100 milioni di visualizzazioni nella loro prima settimana di uscita. Senza dubbio anche “Que Se Joda” (che si traduce “Fottiti” in italiano) seguirà l’esempio degli altri due singoli. Dopotutto, la clip video diretta da Javier Neris è un inno all’estate e tutti non vediamo l’ora di farci un bel bagno dopo l’incubo coronavirus.

Guarda il video qui sopra e dici cosa ne pensi. Noi ti lasciamo al testo in lingua originale che puoi leggere qui sotto.

Il testo di Que Se Joda

[Intro: Farruko & Anuel AA]

Worldwide

Laramercy gang (Guayo-yeh)

Farru, lanzai (Guayo-yeh)

Oh-oh-oh-oh-oh

Anuel Doble A (Guayo-yeh)

Oh-oh-oh-oh-oh

Gangalee

Pu-pu-pu-pum

Tu novio a ti tiene aborrecí’a

Y me he levanta’o aborreci’o (Uah)

Por culpa de la mujer mía (Uah)

[Ritornello: Anuel AA & Farruko]

Bebé, conmigo hoy dale (Oh-oh)

Baby, hoy todo se vale

Dile a tu marido (Uah), que hoy no’ vamo’ pa’ la calle (Eh-eh)

Bebé, conmigo hoy dale (Oh-oh-oh)

Baby, hoy todo se vale (Oh-oh)

Dile a tu marido que hoy nos vamo’ pa’ la calle (Calle) (Oh-oh, oh-oh)

[Post-Ritornello: Anuel AA & Farruko]

Y que arranque pa’l carajo, ¡oh!

Dile que no venga a joderte

Y que arranque pa’l carajo, oh-oh-oh

Dile que esta noche tú va’ a emborracharte

[Verso 1: Anuel AA & Farruko]

Y saludo’ a to’ lo’ envidioso’ (Plo)

En especial a tu esposo (Uah, uah)

Cuando tú mueve’ el culo, fabuloso (Fabuloso)

Yo contigo bajo al pozo (Baby)

Bebecita, el amor e’ un mito (Un mito)

Pero siempre lo hacemo’ bien rico (Bien rico)

Mi bebé, no hay tiempo pa’ tristeza

Que apena’ la noche empieza

[Ponte: Anuel AA & Farruko]

Y que se joda (Joda)

Bebé, ser infiel ‘tá de moda

Y que se joda (Joda)

Y nos vamo’ ‘e luna ‘e miel sin la boda

Y que se joda (Joda)

Bebé, ser infiel ‘tá de moda

Y que se joda (Joda; uah, uah)

Y nos vamo’ ‘e luna ‘e miel sin la boda (Pu-pu-pum; brrr)

[Ritornello: Farruko, Anuel AA & Zion]

Bebé, conmigo hoy dale (Uh-oh-oh; rra)

Baby, hoy todo se vale

Dile a tu marido que hoy no’ vamo’ pa’ la calle (Zion, baby)

Bebé, conmigo hoy dale (Oh-oh-oh-oh)

Baby, hoy todo se vale (Oh-oh-oh-oh)

Ve y dile a tu marido que hoy no’ vamos pa’ la calle

[Post-Ritornello: Anuel AA, Farruko & Zion]

Y que arranque pa’l carajo, oh (Que arranque, que arranque)

Dile que no venga a joderte

Y que arranque pa’l carajo, oh (Que arranque, que arranque; oh-oh-oh, oh)

Dile que esta noche tú va’ a emborracharte

[Verso 2: Farruko & Zion]

(Pri-yah-yah-yah; ¡blep!)

Dile que hoy te va’ a desacatar

Vamo’ a romper la calle, que no te venga a llamar (¡Blep!)

Porque de él ya tú está’ cansa’

Dile que te deje quieta, que no te joda más na’

Hoy vamo’ pa’ la disco, ponle reggaeton full

Prendemo’ la hookah, Hennessy con Red Bull

Dicen que tu marido por ahí te anda buscando

Mientras tu andas de lazzy por ahí conmigo guayando (Po-po-po-po; Z Diddy)

[Verso 3: Zion]

Si él te deja sola, yo te como toda, no sé por qué tú llora’, yeh-yeh (Pa-pa)

Y yo te como to’a, te toco to’a y te beso to’a, yeh-yeh-eh

Tú ere’ mía ahora, tú me devoras a todas horas, yeh (Horas, horas)

Tú me descontrola’, ¿qué hacemo’ ahora? ¿Qué tiene la boda? (Z Diddy)

[Ritornello: Anuel AA & Farruko]

Bebé, conmigo hoy dale

Baby, hoy todo se vale

Dile a tu marido que hoy no’ vamo’ pa’ la calle (Uah)

Bebé, conmigo hoy dale

Baby, hoy todo se vale

Dile a tu marido que hoy no’ vamo’ pa’ la calle (Eh, eh-eh)

[Conclusione: Zion, Anuel AA & Farruko]

Chi-chi-chi-chi

Uah, uah (Z Diddy)

Real hasta la muerte, baby (Farru)

Real hasta la muerte, baby (Zion, baby)

Brrr, Anuel

Mera, dime Dulce Como Candy (Jaja; Gangalee)

Dímelo Nino

Gaby Music, eh-eh-eh (Po-po-po-po)

Chris Jeday (Bebecita; Laramercy gang)

Uah, uah

Mera, dime Frabian (Yeh-yeh-yeh-yeh)

Los reye’ ‘e lo’ Billboard, bebé (Jaja)

Alex Killer

Woh-woh-woh

Brrr