Arriva la cover realizzata da Biagio Antonacci del brano di Franco Battiato “Centro di gravità permanente”.

Continua l’iniziativa organizzata dalle radio italiane per celebrare i 45 anni del sistema radiofonico con una playlist realizzata ad hoc alla quale sono state aggiunte dieci cover. Per I Love My Radio finora abbiamo avuto modo di ascoltare la versione di “Mare Mare” di Elisa, così come quelle di “Quando” di Marco Mengoni, “La donna cannone” di Gianna Nannini, “Una donna per amico” di Eros Ramazzotti, “Non sono una signora” di Giorgia e “Sei nell’anima” cantata dai Negramaro.

Oggi è il turno di Biagio Antonacci che ha deciso di rendere omaggio a Franco Battiato registrando la propria interpretazione del brano “Centro di gravità permanente”. Pubblicato nel 1981 è solo uno dei numerosi successi del cantautore che ha fatto cantare generazioni e generazioni. Il tanto discusso centro di gravità non è altro che uno stato di equilibrio assoluto che porterebbe a una sensazione di pace nei confronti del mondo e degli altri. Nella vita accade infatti di sentirsi persi o sommersi dagli avvenimenti esterni che quasi obbligano la bussola dei nostri pensieri a spostarsi in direzioni differenti.

Anche Biagio sembra essere alla ricerca del centro capace di mantenerlo costantemente attaccato al suolo, così come ha sottolineato nel post attraverso il quale ha annunciato l’uscita della cover. “Passo ore a cercare questo “centro di gravità permanente”, alla fine l’ho cantato. Magari così mi ci avvicino di più”, ha dichiarato.

Ecco un breve estratto della cover di Biagio Antonacci “Centro di gravità permanente”

📻 Ve la ricordate #CentroDiGravitaPermanente? @BiagioAntonacci ha scelto il successo di #FrancoBattiato per la sua cover. E' la settima di #ilovemyradio! ⁠

❤️ Vi piace?⁠ Il singolo è on-air fino a domenica!⁠

👉 Scoprite di più su: https://t.co/RuyLPe8Cv3 pic.twitter.com/9dbJwVACsT — RDS (@RDS_official) July 13, 2020

La cover di Antonacci, che entra oggi in rotazione nelle radio italiane, va a costituire un nuovo tassello del progetto I Love My Radio al quale si aggiungeranno nelle prossime settimane anche Tiziano Ferro, Massimo Ranieri, J-Ax e Jovanotti.

Nel frattempo continua il concorso che si concluderà il 31 Luglio e che decreterà la canzone più amata dal pubblico tra quelle scelte per comporre la playlist celebrativa. Per votare la vostra preferita trovate tutte le informazioni sul sito ufficiale.