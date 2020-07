Il Box Office Italia del 13 luglio 2020 vede il ritorno in vetta per il film di Taika Waititi, Jojo Rabbit, che arriva ad incassare 33.359 €. La permanenza in sala del film, dovuta anche alla scarna programmazione post lockdown delle sale cinematografiche, conferma ancora una volta il successo della pellicola, accolta molto bene sia dalla critica che dagli spettatori e vincitrice del premio Oscar per la migliore sceneggiatura non originale.

Ma andiamo a vedere quali sono gli altri film in classifica per il Box Office italiano e quindi quelli che hanno ricevuto maggiori incassi.

La classifica del Box Office del 13 luglio 2020

Dopo Jojo Rabbit, il secondo posto al Box Office vede la presenza di Favolacce di Damiano e Fabio D’Innocenzo che resta quindi alto negli incassi, con 18.831 €.

Al terzo posto invece troviamo il film Piccole Donne, diretto da Greta Gerwig che arriva ad incassare 11.403 € in questo quarto weekend dopo la riapertura dei cinema.

Al quarto e quinto posto troviamo rispettivamente i film Matthias & Maxime di Xavier Dolan, con un incasso di 9.609 €, e La dea fortuna di Ferzan Ozpetek che segue a poca distanza con 9.181 €.

Lascia il primo posto, mantenuto fino alla scorsa settimana, il pluripremiato film di Bong Joon-ho Parasite, che arriva ad incassare 8.228 € e ad occupare quindi il sesto posto del Box Office. Lo seguono i film Odio l’estate con Aldo, Giovanni e Giacomo, Ammen di Ciro Villano e I miserabili di Ladj Ly, che hanno incassato rispettivamente 7.743 €, 7.536 € e 5.842 €.

Al decimo e ultimo posto di questa classifica, troviamo infine il film 1917 di Sam Mendes con un incasso di 5.628 €.

In generale questo weekend ha visto un incremento delle vendite e quindi una crescita, seppur minima, della presenza di spettatori in sala. Volendo fare un confronto con lo stesso periodo dello scorso anno, tra i numeri c’è un divario enorme, che mette in chiaro la brutta crisi che sta vivendo il settore cinematografico.

Speriamo che, con il passare del tempo e della paura del contagio, la gente torni ad andare al cinema, e che anche la programmazione delle sale possa crescere offrendo nuovi film e non soltanto grandi ritorni.

Per il momento, puoi consultare qui le uscite del mese di luglio 2020.

Lascia un commento per farci sapere cosa ne pensi del Box Office Italia di questo scorso weekend.