L’attrice Kelly Preston, moglie del più conosciuto John Travolta, è morta oggi all’età di 57 anni, sconfitta da un terribile cancro che la donna ha combattuto negli ultimi 2 anni.

A darne annuncio, con il cuore colmo di dolore, è stato proprio il marito John Travolta, che ha dato l’addio alla sua amata tramite un lungo post sul suo profilo Facebook ufficiale.

Con la morte di Kelly Preston, si aggiunge una nuova enorme perdita per Travolta, che soltanto qualche anno fa ha dovuto dire addio al figlio 17enne Jett, morto dopo un’incidente alle Bahamas.

Kelly Preston era nata a Honolulu, il 13 ottobre 1962. Modella sin dai 16 anni, è arrivata ben presto a mettere i piedi nel mondo del cinema, debuttando nel 1983 con il film Dieci minuti a mezzanotte.

Tra i film in cui è presente, i più conosciuti sono Christine – La macchina infernale di John Carpenter, Weekend senza il morto, Innamorati cronici, Battaglia per la Terra (accanto al marito John Travolta), I gemelli con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito, Dal tramonto all’alba, Una ragazza e il suo sogno, L’ora della verità e molti altri, fino al suo ultimo film che risale al 2018 Gotti – il primo padrino.

L’incontro con John Travolta avvenne nel 1987 sul set del film Gli esperti americani dove tra i due scoccò l’amore. Kelly e John si sposarono nel 1991 e dal matrimonio sono nati 3 figli, Jett nel 1992, Ella Bleu nel 2000 e Benjamin nel 2010.

Con queste parole John Travolta ha voluto annunciare la morte di sua moglie Kelly, e manifestare la volontà di prendere un periodo per sé e per la propria famiglia:

È con il cuore molto pesante che vi informo che la mia bellissima moglie Kelly ha perso i suoi due anni di battaglia contro il cancro al seno. Ha combattuto una lotta coraggiosa, con l’amore e il sostegno di tantissime persone.

Io e la mia famiglia saremo per sempre grati ai suoi medici e infermieri e al MD Anderson Cancer Center, a tutti i centri medici che l’hanno aiutata, così come ai suoi tanti amici e cari che sono stati al suo fianco. L’amore e la vita di Kelly saranno sempre ricordati.

Mi prenderò un po’ di tempo per stare con i miei figli che hanno perso la madre, quindi perdonatemi in anticipo se non mi sentite per un po’…

John Travolta