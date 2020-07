Ma si tratta solo di una collaborazione… o forse più di una.

Maluma ama le Milf come Paul Finch di American Pie e le Milf amano Maluma. Dopo aver collaborato con Madonna, il rubacuori latino sta per creare una canzone con un’altra superstar della dance anni ’90: la JLO Jennifer Lopez.

La stessa J.Lo ha confermato la collaborazione inserendo in una didascalia una serie di emoji con il simbolo della fiamma. Successivamente ha anche condiviso un frammento di testo – forse del brano? -. “Pase lo que pase ‘toy pa’ ti”. Possiamo tradurlo approssimativamente in: “qualunque cosa accada ci sarò sempre per te.”

Ma i due collaboreranno anche al cinema.

Jennifer e Maluma reciteranno in una commedia romantica dal titolo Marry Me. Variety la descrive così: Notting Hill incontra A Star Is Born.

Ma la canzone farà parte di una colonna sonora o sarà il primo assaggio del tanto atteso nuovo album in studio di Maluma? Chissà se Maluma risponderà anche a questa domanda, o sarà troppo impegnato a provare in studio con la sexy Lopez.