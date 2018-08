Janet Jackson ha appena annunciato che il suo tanto atteso ritorno avrà luogo questo venerdì… 17 agosto 2018.

Quel giorno la leggenda musicale pubblicherà il suo nuovo singolo intitolato “Made for Now” che è una collaborazione con il maestro reggaeton Daddy Yankee, che è anche il co-autore di Despacito.

Vedi la copertina per “Made for Now” (prodotta da Harmony Samuels) qui sotto:

Contemporaneamente alla pubblicazione ufficiale del singolo sulle piattaforme digitali, Janet presenterà in anteprima il video musicale (girato da Dave Meyers poche settimane fa a Brooklyn) su YouTube.

Sempre venerdì, Janet Jackson terrà la prima esibizione in live con la canzone Made for Now su “The Tonight Show with Jimmy Fallon”.

Questa è quella che chiamo una promozione coi fiocchi.

Rilascio sulle piattaforme digitali, video musicale e performance dal vivo… Janet Jackson ha voluto mettere il turbo sin da subito a Made For Now.

Se vedrete questa canzone tra le prime posizioni su iTunes tranquilli… è tutto calcolato. In caso contrario ci sarebbe da preoccuparsi.

L’ultimo album di Janet è stato “Unbreakable“, che uscì nel 2015.