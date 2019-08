Fuori dal 9 di Agosto, è possibile ora ascoltare il pezzo di AJ Mitchell e Ava Max, ‘Slow Dance’, una romantica canzone pop che ci farò sicuramente innamorare!

AJ Mitchell, diciottenne dal grande talento, ha cominciato la sua ricerca nella musica nell’ultimo anno. Ha raggiunto la notorietà con la hit “All My Friends”, ancora a Marzo.

Su Spotify la canzone ha raggiunto più di 10 milioni di streams, aprendo le porte a Mitchell per la sua seconda canzone, la collaborazione Nina Nesbitt, la bella “After Hours.” Una canzone dal ritmo sexy che descrive i pro e contro di una relazione casuale.

Ava Max arriva invece dall’incalcolabile successo di ‘Sweet But Psyco‘, hit che la resa popolare, e la più recente ‘So am I‘.

Il significato di ‘Slow Dance’, di AJ Mitchell e Ava Max

Nella hit ‘Slow Dance’, il duo prende il proprio cuore tra le mani e confessa i propri sentimenti.

Un amore giovane che fiorisce nell’incertezza e nell’imbarazzo dei primi balli. Nel ritornello si può sentire:

“I wanna slow dance if you feeling me now. If we don’t hold hands you’ll be killing me now. I need a romance. One chance. I just wanna know, will you slow dance?”

“Voglio ballare lentamente con te, se mi stai sentendo ora. Se non ci teniamo per mano mi ucciderai proprio adesso. Ho bisogno di una storia d’amore, di una possibilità. Voglio solo sapere, ballerai lentamente con me?”

Il video ufficiale di ‘Slow Dance’ non è ancora uscito, ma potete ascoltare la romantica canzone all’inizio dell’articolo. Qui sotto trovate testo e traduzione.

Cosa ne pensate di questa nuova hit di Ava Max e AJ Mitchell? Fatemi sapere nei commenti!

Cover ‘Slow Dance’ di Ava Max e AJ Mitchell

Testo di ‘Slow Dance’, di Ava Max e AJ Mitchell

If you stay for this minute

Girl, I’ll never let you down

We ain’t off the limit

I could hold you after now



No more talking, I don’t know what you wanna do with that?

It feels good, why you even wanna hold it back?

We just work and I know there’s no coming back

Where you at? Where you at? Where you at?



I wanna slow dance if you feeling me now

If we don’t hold hands you’ll be killing me now

I need a romance, one chance

I just wanna know, will you slow dance?

I wanna slow dance if you feeling me now

If we don’t hold hands you’ll be killing me now

I need a romance, one chance

I just wanna know, will you slow dance?



And do you mind if I say it?

Just wanna have you around, ooh

We take, then we give it

Something lifts us off the ground, baby

No more talk, I don’t know what you wanna do with that?

It feels good, why you even wanna hold it back? (Hold it back)

We just work, so I know that there’s no going back

Where you at? Where you at? Where you at?



I wanna slow dance if you feeling me now (If you’re feeling me now)

If we don’t hold hands you’ll be killing me now

I need a romance (Romance), one chance (Once chance)

I just wanna know, will you slow dance?

I wanna slow dance if you feeling me now (If you’re feeling me now)

If we don’t hold hands you’ll be killing me now (Killing me now)

I need a romance, one chance (One chance)

I just wanna know, will you slow dance?



It won’t work, it won’t work, it won’t work out

If we don’t have a say in this world now

Taking turns, taking turns in this dance now

I won’t forget about you



I wanna slow dance if you feeling me now

If we don’t hold hands you’ll be killing me now (Killing me now)

I need a romance, one chance

I just wanna know, will you slow dance?

I wanna slow dance if you feeling me now

If we don’t hold hands you’ll be killing me now (You’ll be killing me now)

I need a romance, one chance (One chance)

I just wanna know, will you slow dance?

Traduzione ‘Slow Dance’ di Ava Max e AJ Mitchell

Se rimani per questo minuto

Ragazza, non ti deluderò mai

Non siamo al limite

Potrei averti dopo ora

Non parlare più, non so che cosa vuoi fare con quello?

È bello, perché vuoi anche trattenerlo?

Lavoriamo e so che non si può tornare indietro

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Voglio ballare lentamente se mi senti ora

Se non ci teniamo per mano, mi ucciderai ora

Ho bisogno di una storia d’amore, una possibilità

Voglio solo sapere, rallenterai la danza?

Voglio ballare lentamente se mi senti ora

Se non ci teniamo per mano, mi ucciderai ora

Ho bisogno di una storia d’amore, una possibilità

Voglio solo sapere, rallenterai la danza?

E ti dispiace se lo dico?

Voglio solo averti in giro, ooh

Prendiamo, poi lo diamo

Qualcosa ci solleva da terra, piccola

Non parlare più, non so che cosa vuoi fare con quello?

È bello, perché vuoi anche trattenerlo?

Lavoriamo e so che non si può tornare indietro

Dove sei? Dove sei? Dove sei?

Voglio ballare lentamente se mi senti ora (se mi senti ora)

Se non ci teniamo per mano, mi ucciderai ora

Ho bisogno di una storia d’amore (una storia d’amore), una possibilità (una possibilità)

Voglio solo sapere, ballerai più lentamente?

Voglio ballare lentamente se mi senti ora (se mi senti ora)

Se non ci teniamo per mano mi ucciderai ora (uccidimi ora)

Ho bisogno di una storia d’amore, una possibilità (una possibilità)

Voglio solo sapere, ballerai più lentamente?

Non funzionerà, non funzionerà, non funzionerà

Se non abbiamo voce in capitolo in questo mondo adesso

A turno, a turno in questa danza ora

Non mi dimenticherò di te

Voglio ballare lentamente se mi senti ora (se mi senti ora)

Se non ci teniamo per mano, mi ucciderai ora

Ho bisogno di una storia d’amore (una storia d’amore), una possibilità (una possibilità)

Voglio solo sapere, ballerai più lentamente?

Voglio ballare lentamente se mi senti ora (se mi senti ora)

Se non ci teniamo per mano mi ucciderai ora (uccidimi ora)

Ho bisogno di una storia d’amore, una possibilità (una possibilità)

Voglio solo sapere, ballerai più lentamente?