Tra i protagonisti c’è anche Timothée Chalamet che interpreta il ragazzo della porta accant, Laurie. James Norton interpreta il ruolo del tutor di Laurie John Brooke, Louis Garrel interpreta Friedrich Bhaer (che non compare nel trailer) e Bob Odenkirk interpreta il padre assente, ma amato, Mr March. Resta da vedere quanto il film rimarrà vicino al libro. Altri adattamenti di Piccole Donne non si sono allontanati molto dal materiale originale, chissà se questa volta la scelta sarà diversa…

Ogni sorella affronta le sfide della vita a modo suo. Jo è una pensatrice libera che sfida i rigidi ruoli di genere. Meg evita il suo dovere di sposarsi per soldi, scegliendo l’amore. Amy, nonostante in superficie sia la sorella più conformista, in realtà è a sua volta una ribelle. È schietta e sfacciata, e nel corso del romanzo viene fuori sempre di più la sua forte etica. Beth è timida, ma una fantastica artista.

E ora è finalmente disponibile il primo trailer di Piccole Donne , quindi allacciati il ​​corsetto e prendi il cappello a cilindro: stiamo per approdare nel New England del 1860!

