Il gruppo K-Pop più famoso al mondo, i BTS, annuncia un concerto esclusivo che verrà trasmesso anche online

Il loro ultimo album “Map Of The Soul: 7” ha battuto ogni record, aggiudicandosi anche il titolo di disco più venduto nella storia della musica coreana. Negli ultimi anni pero’ i BTS hanno conquistato letteralmente il globo intero e il loro esercito di fan -letteralmente chiamato ARMY- è uno dei più attivi sulla scena musicale al momento. La band composta da Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V e Jungkook non si ferma mai e un nuovo progetto discografico è previsto per l’autunno. Venerdì 21 Agosto uscirà il nuovo singolo “Dynamite” che con molte probabilità eseguiranno per la cerimonia degli MTV Video Music Awards, di cui saranno ospiti “a distanza”.

Sebbene anche i BTS si siano trovati costretti a rimandare il loro tour mondiale a causa dell’emergenza Coronavirus hanno trovato un modo per regalare alle loro fan due concerti speciali. Si terranno il 10 e 11 Ottobre e avverranno in presenza, con un numero di posti limitati per mantenere il distanziamento sociale necessario, e online. Come avverrà lo streaming non è stato ancora ufficializzato. Così come non è attualmente ancora possibile comprare i biglietti per il concerto intitolato “Map Of The Soul ON:E“, dove O è stato realizzato come il simbolo di “start”.

Quasi come se fosse davvero l’inizio di una nuova era per la band coreana dei record. È stato rilasciato anche il poster ufficiale dell’evento che vede i sette componenti camminare verso l’ignoto con l’eleganza che li contraddistingue.

Un mese ricco di notizie per i BTS che hanno annunciato l’uscita del film “Break The Silence“, il loro quarto progetto cinematografico. Uscirà in alcune sale selezionate il 10 Settembre e il numero di cinema nel quale sarà possibile vederlo verrà ampliato a partire dal 24 Settembre. Il film documentario racconterà l’ultimo anno della band e li seguirà nel tour degli stadi di cui sono stati protagonisti nel 2019.

Nonostante l’industria musicale vada a rilento a causa della situazione che il mondo sta vivendo i BTS continuano a dar modo al pubblico di godere della loro musica. Sarà un autunno impegnativo per l’ARMY!