Il primo assaggio dell’album di remix di Club Future Nostalgia di Dua Lipa arriverà oggi (13 agosto) e probabilmente aiuterà l’album a diventare il più importante del 2020.

Ovviamente, la cantante inglese sta collaborando con Madonna e Missy Elliott per un remix di “Levitating” – e, a quanto pare, il video musicale di accompagnamento sarà un vero successo. Dua ha condiviso una breve anteprima della clip sui suoi account di social media ieri pomeriggio e qui è sdraiata su un letto di fiori e in piedi in un campo. Non c’è ancora traccia di Madonna o Missy, ma probabilmente oggi le vedremo super scatenate.

“Gli ultimi mesi sono stati surreali”, ha detto la 24enne Dua riguardo al suo album di remix. “Durante questo periodo, ho deciso di portare la festa [parla dell’album] a un livello superiore con The Blessed Madonna, che segretamente mi ha aiutato a creare il mixtape che sarebbe diventato Club Future Nostalgia. Abbiamo invitato alcuni amici e leggende della musica a partecipare al progetto. Le regine Missy Elliot e Madonna si sono unite a me per un remix epico di “Levitating” e la cantante dei miei sogni Gwen Stefani e Mark Ronson hanno collaborato per portare “Physical” a un livello successivo”.