Sia e Katy Perry sono legate da un rapporto di amicizia che dura da diversi anni, le due cantanti si sono supportate anche in momenti difficili

Sono amiche dal 2014, quando Katy Perry decise di prendere sotto la sua ala la collega Sia e guidarla nell’intricato mondo dell’industria musicale. Lei due, da allora, non hanno mai smesso di essere amiche supportandosi anche in diversi momenti di difficoltà. Proprio Sia durante un’intervista per il “Los Angeles Times” ha ricordato un periodo particolarmente difficile di Katy che ebbe un vero crollo psicologico a casa dell’amica.

“Era davvero difficile per lei perchè stare su un palco circondata da ballerini, clown, palloncini, cercando di vendere un sogno, la felicità, del benessere. Ed è davvero difficile quando a volte sei la prima a non riuscire a sentire tutto questo”

La cantante non ha fatto mistero del periodo di depressione vissuto, soprattutto nel 2017. “Non riuscivo neanche a immaginare una vita futura, non sentivo nulla, ero clinicamente depressa” ha dichiarato. Sia ricorda anche il colpo subito dall’amica quando ricevette un responso negativo in riferimento al suo album “Witness“.

“Mi ha detto ‘Mi sento persa’. Credo che sia stato un duro colpo per il suo ego ma credo anche che sia stata la cosa migliore che le potesse accadere. Perché ora il suo rapporto con la musica è cambiato, sente meno pressione, fa musica per il gusto di farlo”.

Neanche la -seppur breve- separazione da Orlando Bloom fu un momento piacevole. Sia ha raccontato di aver mantenuto i rapporti con entrambi anche separatamente durante il periodo di rottura. Se abbia messo lo zampino per sistemare le cose non lo ha detto, ma oggi l’attore e Katy sono felicemente fidanzati e stanno per dare il benvenuto alla loro prima figlia.

Copertina album Smile di Katy Perry

La cantante è in procinto di pubblicare anche il nuovo album, “Smile“, che racconterà proprio gli alti e bassi vissuti negli ultimi anni. La stessa copertina vede una Katy travestita da clown con un visibile broncio, in netta contrapposizione con il titolo del disco. “Avevo perso il mio senso dell’umorismo, il mio sorriso. Ho pensato che quest’immagine rappresentasse pienamente le sensazioni che ho provato“. Queste le sue parole.

Ora non ci resta che aspettare il 28 Agosto per poter ascoltare, anche in musica, la sua storia.