“Questo è tutto quello che posso dire senza essere sgridato.”

Questo è ciò che ha detto il co-sceneggiatore di The Batman, ma c’è dell’altro…

Il film vedrà Robert Pattinson indossare il mantello e il cappuccio per interpretare una versione più giovane di Bruce Wayne rispetto a quella che abbiamo visto sullo schermo nei film usciti gli anni scorsi.

Il film mostrerà al pubblico una visione più oscura di Batman, e il co-sceneggiatore Mattson Tomlin ha anticipato che avremo la possibilità di conoscere qualche dettaglio in più sul carattere di Bruce Wayne.

Parlando con Den of Geek, Tomlin ha spiegato che il regista Matt Reeves “porta molta emotività” in tutti i suoi film e ha aggiunto che non cambierà il suo stile anche in The Batman.

“Penso che Matt Reeves come regista, se conosci i suoi lavori, tipo Cloverfield o il Pianeta delle scimmie, dedichi molto spazio all’emotività dei personaggi, più emotività rispetto all’azione,” ha detto Tomlin.

Tomlin ha poi spiegato che il film introdurrà il passato traumatico del personaggio e questo influenzerà tutte le azioni di Batman quando lui indosserà il suo mantello.

Tomlin, che ha anche lavorato al film di Netflix “Project Power”, ha detto che la pandemia coronavirus non ha influenzato la sceneggiatura del film (solo la sua data di uscita).

The Batman uscirà nei cinema il 1 ottobre 2021.

Secondo noi potrebbe essere il miglior film che parla dell’uomo pipistrello… e per te?