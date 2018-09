È bastato il trailer per accendere le prime polemiche sul film “Bohemian Rhapsody”, dedicato alla storia dei Queen e di Freddie Mercury, con protagonista l’attore Rami Malek. A sollevare le prime accuse è stato lo sceneggiatore Bryan Fuller, creatore di “Hannibal”, che ha incolpato il film di non rappresentare al meglio la bisessualità di Freddie Mercury e ancor meno la sua battaglia contro l’AIDS.

In un post su Twitter l’uomo ha scritto:

Se fossero orgogliosi della sua bi-sessualità avrebbero indicato che era bisessuale. Mostrarlo romantico con una donna, ma non con un uomo, non è una celebrazione dell’identità bi-sessuale, ma la volontà di nasconderla.

L’attore Rami Malek, che interpreta proprio il ruolo di Freddie nel film, ha sentito il bisogno di respingere a pieno le accuse. In effetti è davvero troppo giudicare il film e il messaggio che porta tenendo presente soltanto le poche immagini mostrate da un trailer.

Queste le parole di Malek per Attitude:

Prima di tutto, lasciami dire che non penso che il film si allontani dalla sessualità [di Freddie] o dalla sua malattia divorante, che è ovviamente l’AIDS, non so come si potrebbe evitarlo, o se qualcuno vorrebbe mai. È un po’ assurdo che qualcuno lo giudichi da un minuto di trailer.

Grande rilievo, nel film è stato dato anche all’AIDS, malattia che ha portato Freddie Mercury alla morte il 24 novembre 1991, lo stesso Malek lo spiega con queste parole:

Il film doveva avvicinarsi alla cosa in modo delicato. Non puoi evitarlo, è stato un momento importante nel film, un momento molto triste ma in qualche modo potenzia la storia.

Ti mostra quanto resilienti possano essere gli esseri umani e quanto ci basiamo sulla forza dei nostri amici e della nostra famiglia per superare momenti difficili. Questa pandemia è ancora una terribile minaccia per così tante persone nel mondo, una realtà per così tanti che penso sarebbe un peccato non affrontarlo.