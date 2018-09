Selene di Underworld si tira fuori dai giochi

La bella Kate Beckinsale esclude la possibilità di fare un altro film del ciclo Underworld, dopo l’ultimo uscito nel 2016 dal titolo Underworld: Blood Wars.

Durante un’intervista su Variety, le è stato chiesto se avrebbe mai fatto un altro sequel, e la sua risposta è stata:

“Non vorrei tornare, ne ho fatti un sacco!”

Il produttore Len Wiseman, co-creatore del film in frinchising, lo scorso anno stava lavorando ad una serie Tv basata sui film, e date le dichiarazioni della Beckinsale si esclude un suo coinvolgimento nel progetto. L’attrice e Wiseman erano sposati, e la loro storia di 12 anni si è conclusa poco prima dell’uscita di Underworld: Blood Wars.

Kate ha anche parlato del periodo in cui ha preso in considerazione l’interpretazione di Wonder Woman a metà degli anni 2000, potenzialmente nella versione di Joss Whedon.

“Sì, c’è stato un periodo di tempo, molto tempo fa, quando il produttore Joel Silver era coinvolto”

L’attrice non si pente della scelta fatta, crede sia un film meraviglioso, fatto da Gal Gadot e aggiunge:

“Sarebbe stato un film terribile basato sulla sceneggiatura che ho letto”.

Nuovi progetti per Kate Beckinsale

L’attrice farà parte del dramma The Widow di Amazon, scritto dagli autori di Liar e The Missing. Kate sarà nei panni di Georgia Wells, una donna che scopre la morte di suo marito, in un incidente aereo in Congo, tramite una telefonata.

Si vedrà una nuova Kate in Sud Africa, a Cape Town, nel suo primo ruolo Tv in 20 anni.