Dopo l’ultimo album pubblicato del 2014, Mariah Carey è pronta a tornare in pista con un nuovo album. Il primo assaggio di questo disco è la canzone GTFO, un motivetto spensierato pensato più che altro come un piccolo regalo per i fan.

GTFO infatti non è il primo singolo dell’album in arrivo, che sarà invece la canzone intitolata “With You”, ma un piccolo assaggio di quello che ci spetta. Per il singolo ci toccherà aspettare il 5 ottobre.

Il significato del titolo lo possiamo capire partendo dal fatto che si tratta di un acronimo, cioè è formato dalle prime lettere di parole che formano una frase. GTFO sta per Get The Fuck Out, che in qualche modo vuol dire “togliti di dosso”.

Volevo dare ai miei fan e a tutti un primo ascolto che non fosse così serio. Mi sono divertita molto a fare quest’album e volevo in un primo momento riflettere questo spirito spensierato

Sono queste le parole con le quali Mariah Carey ha presentato il brano, dandoci una prima lettura per il senso stesso di tutto il testo.

GTFO di Mariah Carey – Testo

How about you?

How about you?

You took my love for granted

You left me lost and disenchanted

Bulldoze my heart as if you planned it

My prince was so unjustly handsome

Who was a knight in shining armor

I got a story, you’ll love me harder

Might as well down this Caymus bottle

I ain’t the type to play the martyr

How about you get the fuck out?

How about you get the fuck out?

Get the fuck out

How about you take your things and be on your merry way?

Fly off with a wink, bye bye, baby

How about you [?]

You just take your things and be on your merry way

My friends saw something in your eyes

They told me they once, they told me twice

I looked beyond the signs

I guess fool’s love makes you blind, I

Who was a knight in shining armor

I got a story, you’ll love me harder

Might as well down this Caymus bottle

I ain’t the type to play the martyr

How about you get the fuck out?

How about, how about you get the fuck out?

How about, get the fuck out?

How about you take your things and be on your merry way?

How about you

Fly off with a wink, bye bye, baby

How about you [?]

How about you take your things and be on your merry way?

How about you get the fuck out?

Fuck out, fuck out

Don’t tell me these lies, I know you’re bluffing

How about you get the fuck out?

Go stay at your friend’s house or something

Take your shit and leave

How about you

Go stay at your friend’s house or something

How about you

Go and stay with your homeboy, he was talking

How about you

I ain’t tryna be rude, but you’re lucky

How about you

I kicked your ass out last weekend

How about you

You just take your things and be on your merry way

Fly off with a wink

Bye bye, baby

Traduzione

E tu?

E tu?

Hai dato per scontato il mio amore

Mi hai lasciato persa e disillusa

Hai calpestato il mio cuore come se lo avessi programmato

Il mio principe era così ingiustamente bello

Chi era un cavaliere in armatura splendente

Ho una storia, mi amerai di più

Tanto vale questa bottiglia di Caymus

Non sono il tipo che interpreta il martire

Che ne dici di tirartene fuori?

Che ne dici di tirartene fuori?

Togliti di dosso

Che ne dici di prendere le tue cose e andartene sulla tua bella strada?

Vola via con un occhiolino, ciao ciao, piccolo

E tu

Prendi le tue cose e vai per la tua buona strada

I miei amici hanno visto qualcosa nei tuoi occhi

Me l’hanno detto una volta, me l’hanno detto due volte

Ho guardato oltre i segni

Immagino che l’amore folle ti renda cieco, io

Chi era un cavaliere in armatura splendente

Ho una storia, mi amerai di più

Tanto vale questa bottiglia di Caymus

Non sono il tipo che interpreta il martire

Che ne dici di tirartene fuori?

Che ne dici di tirartene fuori?

Togliti di dosso

Che ne dici di prendere le tue cose e andartene sulla tua bella strada?

Vola via con un occhiolino, ciao ciao, piccolo

E tu

Prendi le tue cose e vai per la tua buona strada

Che ne dici di prendere le tue cose ed andare per la tua strada?

Che ne dici di andartene via?

F0ttiti, F0ttiti

Non dirmi queste bugie, so che stai bluffando

Che ne dici di tirartene fuori?

Vai a stare a casa dei tuoi amici o qualcosa del genere

Prendi la tua roba e vattene

E tu

Vai a stare a casa dei tuoi amici o qualcosa del genere

E tu

Vai e rimani con il tuo amico, stava parlando

E tu

Non sto cercando di essere scortese, ma sei fortunata

E tu

Ti ho preso a calci in culo lo scorso fine settimana

E tu

Prendi le tue cose e vai per la tua strada

Vola via con un occhiolino

Ciao ciao baby