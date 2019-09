Il nuovo singolo di Elisa, estratto dall’album Diari Aperti è Tua Per Sempre, in rotazione radiofonica da oggi 13 settembre.

La canzone, cantata dalla meravigliosa voce di Elisa, è stata scritta da Davide Petrella, e racconta un amore che supera i tempi e le distanze. Elisa con le sue doti canore arriva sin dalle prime note nel nostro cuore con un testo da brividi di emozione.

Bello anche il video che è una performance live che ci mostra Elisa insieme alla sua band.

Tua Per Sempre: il significato della canzone

Il commovente testo di Tua Per Sempre è ispirato ad una storia vera. Pare infatti che l’autore, Davide Petrella, si sia ispirato ad una lettera scritta da una donna al proprio marito che era occupato al fronte durante la guerra.

Come infatti dice la canzone, l’attesa della persona amata non è mai inutile, perché l’amore, anche in un solo attimo, diventa eterno. Ecco il significato del testo spiegato dalla stessa Elisa:

Davide è stato ispirato da una lettera di una moglie indirizzata al marito soldato, scritta in tempo di guerra negli anni quaranta. Questo disco è pieno di racconti di vita veri e questa è un’altra pagina di quei diari aperti che non sono solo miei, ma sono i sentimenti e le emozioni di tante vite, vissute anche in tempi diversi, ma con gli stessi valori…

Tua Per Sempre – Testo

Amore mio ti aspetto sempre

E mai un’attesa è stata vana

Del resto non mi importa niente

Se questa notte ancora chiama

Se serve per sfiorarci ancora

Nessun rimpianto dura una vita intera

La nostra storia è complicata

Dicono si può sbagliare

Questa città si è illuminata

Quando ci ha visti li a parlare

C’è chi si stringe, chi si perde

Comunque vada resto tua per sempre

Tanto resto tua per sempre

Non so mentire al cuore mio

Ogni volta è facile scappare via

L’amore a volte è una bugia

Comunque vada resto tua

Resto tua

Se cercherai chi sono stata

E troverai chi sono adesso

In questo viaggio solo andata

Se siamo qui ci sarà un senso

Vedrai che il tempo non ci prende

Comunque vada resto tua per sempre

Tanto resto tua per sempre

Non so mentire al cuore mio

Ogni volta è facile scappare via

L’amore a volte è una bugia

Comunque vada resto tua

Resto tua

Amore mio ti aspetto sempre

E mai un’attesa è stata vana

Vedrai che il tempo non ci prende

Comunque vada resto tua per sempre

Tanto resto tua per sempre

Non so mentire al cuore mio

Ogni volta è facile scappare via

L’amore a volte è una bugia

Un solo attimo e sono

Tua per sempre

Conosci bene il nome mio

E che importa

Se le promesse sono eterne

Se non ci credi non fa niente

Comunque vada resto tua

Comunque vada resto tua