Nek torna in rotazione radiofonica oggi 13 settembre con la canzone Cosa Ci Ha Fatto L’Amore, una dolce ballad estratta dall’ultimo album di inediti “Il Mio Gioco Prfeferito – Parte prima”.

Lo stile assolutamente riconoscibile di Nek ci accompagna ancora una volta in una canzone che parla d’amore e del sentimento, non sempre semplice, che unisce due persone.

Cosa Ci Ha Fatto L’Amore – significato del testo

Il testo di Cosa Ci Ha Fatto L’Amore parla della storia tra due persone che rifiorisce dopo un indefinito tempo. La canzone infatti vuol far capire che spesso i sentimenti belli che si provano per qualcuno, sono troppo importanti per essere persi, che ogni difficoltà, per quanto possa sembrare dura, è superabili.

Come canta lo stesso Nek, infatti “d’amore non si muore sai

si muore senza”.

Il video ufficiale della canzone di Nek

Presentato oggi anche il video ufficiale di Cosa Ci Ha Fatto L’Amore, un video molto semplice, ma di sicuro effetto.

La clip mostra per tutto il tempo della canzone la sagoma del profilo di Nek mentre canta, e nella sua sagoma scura scorrono le immagini in bianco e nero di una coppia in svariati momenti della loro storia.

Cosa Ci Ha Fatto L’Amore – testo

Mi sono ritrovato qui

quanto tempo che è passato

fingevo non fosse così

poi il dolore mi ha cambiato

a te è bastata un’ora

sei tu quella sicura

perché restare in piedi a volta fa paura

E tu lo ripetevi sempre

devi imparare a camminare

ma chi è come me non sceglie

corre per dimenticare

e da tutto fino in fondo

fino all’ultimo secondo

perché d’amore non si muore sai

si muore senza

Io che sogno ad occhi aperti

tu che invece ti nascondi

amore mio ti aspetto ancora

se mi dice che ritorni

perché la vita è un po’ una stronza

ma ci ha resi forti

ci saranno ancora giorni certi

giorni

Per dirsi che va tutto bene

anche quando non va bene niente

io che mi verso del vino

mentre tu balli in mutande

cosa ci ha fatto l’amore

ci ha fatto giurare per sempre

guarda che casino ma sarà bellissimo

chiederti va tutto bene

anche quando non è più importante

sorridere senza un motivo

provare anche a farmi da parte

cosa ci ha fatto l’amore

e quanto coraggio ci serve

guarda che casino ma sarà bellissimo

Ci siamo ritrovati qui

una casa da disfare

vecchie scatole e routine

insomma niente di speciale

chissà se abbiamo detto tutto

o se il silenzio vale il doppio

perché d’amore non si muore sai

si muore senza

Tu che dici mi dispiace

io che so di è la colpa

amore mio ti aspetto ancora

come la prima volta

perché la vita è un po’ una stronza

ma a noi non tocca

ci saranno ancora giorni certi

giorni

Per dirsi che va tutto bene

anche quando non va bene niente

io che mi verso del vino

mentre tu balli in mutande

cosa ci ha fatto l’amore

ci ha fatto giurare per sempre

guarda che casino ma sarà bellissimo

chiederti va tutto bene

anche quando non è più importante

sorridere senza un motivo

provare anche a farmi da parte

cosa ci ha fatto l’amore

e quanto coraggio ci serve

guarda che casino ma sarà bellissimo

sarà bellissimo

sarà bellissimo

Sono disposto a rifare

gli errori che ho fatto con te

e il tempo ti insegna a lasciare

ma mai a perdere

cosa ci ha fatto l’amore

ci ha fatto sperare per sempre

guarda che casino ma sarà bellissimo

con te