Riverdale non si smentisce e, con il nuovo trailer della quarta stagione, promette intrighi e misteri, a cominciare dalla sparizione dell’amatissimo Jughead

L’ultimo anno di liceo è sempre pieno di emozioni per tutti, ma in particolare lo sarà per i protagonisti di Riverdale, la serie TV teen drama firmata CW che sta facendo impazzire i giovani americani – e non solo.

Nel nuovo trailer rilasciato dalla CW della quarta stagione di Riverdale, un vero e proprio gruppo di ricerca va disperatamente alla ricerca di Jughead (Cole Sprouse), che sembra scomparso. Betty (Lili Reinhart) viene colpita da quella che ha l’aria di essere una mazza da baseball e Veronica (Camila Mendes) ha a che fare con qualche scandalo. Dei ragazzi giocano a football come se facessero effettivamente parte di un liceo, e questo per Riverdale è già un grandissimo passo avanti!

Le buone notizie sono che le coppie principali tanto amate dal giovane pubblico – Veronica e Archie, Betty e Jughead, Toni e Cheryl – sembrano stare molto bene nel breve trailer, almeno nelle poche scene che riusciamo a vedere.

Un’immagine dalla 4×01 di Riverdale. L’episodio sarà dedicato all’attore Luke Perry, venuto a mancare

Ora, però abbiamo un paio di domande sulle stagione che sta arrivando.

A che punto della stagione Jughead scomparirà? La sua scomparsa rappresenta un flash foward, collegato possibilmente alla scena che abbiamo visto alla fine della terza stagione, con Betty, Archie e Veronica che bruciavano il suo iconico capellino? O magari Jughead scompare molto prima, a inizio stagione?

Chi colpirà a Betty e perchè?

Lo show ha intenzione di spiegare le intenzioni della Fattoria? Ci verrà spiegato dove sono andati tutti i suoi membri nel momento in cui hanno deciso di “ascendere”?

A un certo punto del trailer, verso i 41 secondi, tra varie riprese di Betty e Veronica, viene mostrato un nido d’ape: come mai un nido d’ape è così importante da essere mostrato in un trailer?

Lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha rivelato che gli avvenimenti della quarta stagione riprenderanno intorno al 4 Luglio, e che in essa la maggior parte del tempo sarà dedicato al collegare insieme gli avvenimenti a ciò che abbiamo visto nel flash forward di fine terza stagione.

“Credo che il divertimento della quarta stagione starà nel cercare di capire come arrivare a quel punto della storia.”, ha dichiarato. “Non è qualcosa che succederà immediatamente, ma cominceremo a vedere degli indizi che punteranno in quella direzione. Tutto ciò che conduce a quella scena dà forma alla stagione quattro.”

Sacasa ha inoltre promesso che il liceo rappresenterà una parte importante della storia della quarta stagione e che vedremo i nostri protagonisti attraversare l’ultimo anno di scuola, fatto di scelte importanti e l’idea del diploma e del college.

“Penso che ciò che più definisce i personaggi che appartengono al mondo Archie Comics è che vanno a scuola. E questo è il loro ultimo anno, e questo sarà davvero importante. Mostreremo questa cosa, mostreremo la scuola in un modo in cui non siamo riusciti a fare dalla prima stagione, o che forse non abbiamo mai fatto. Siamo molto emozionati a riguardo.”

Sì, in effetti nel trailer da qualche parte c’erano delle scene in cui i ragazzi andavano a scuola, quindi qualche personaggio il diploma riuscirà a prenderlo…se non muore prima!

Riverdale tornerà sul canale CW il prossimo 9 Ottobre. Attesissima la puntata tributo a Luke Perry, attore che interpretava Fred Andrews, papà di Archie, amatissimo dai fan della serie, che aprirà la stagione quattro.

Pronti per la quarta stagione di Riverdale? Cosa vi aspettate che succeda? Fatemi sapere nei commenti!