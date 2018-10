Il primo singolo, dal titolo Woman Like Me, estratto dal prossimo album delle Little Mix è stato pubblicato lo scorso venerdì mattina.

La canzone, prodotta da Steve Mac, è una collaborazione con Nicki Minaj, ed è una traccia pop ma con molte infusioni di reggae.

Di cosa parla esattamente la canzone Woman Like Me?

Sono state le stesse Little Mix a rivelarcelo:

Io adoro le Little Mix ma questa canzone, anche se il ritmo è carino, non mi convince al 100%.

Il messaggio di Woman Like Me è molto bello e ringrazio le Little Mix a nome di tutte le donne del mondo, ma e dico ma… questa traccia non suona come un singolo leader.

Il primo singolo è quello più importante di tutto l’album e deve subito entrare nella testa della persone e non so se Woman Like Me riuscirà a centrare questo obiettivo.

Nell’album “Glory Days” invece, le ragazze avevano fatto la scelta giusta rilasciandoBlack Magic, una canzone potente, come primo singolo ufficiale. Questo aveva dato una scossa a tutte le classifiche musicali.

Quindi ragazze… ho bisogno di vedere un video musicale spettacolare per questa canzone.

Comunque sono sicuro che Woman Like Me sarà comunque un successo nel Regno Unito, le Little Mix sono di là… ma chissà nel resto del mondo. Vi lascio al testo della canzone. Fatemi sapere se a voi il singolo è piaciuto oppure no.

I always say what I’m feeling

I was born without a zip on my mouth

Sometimes I don’t even mean it

It takes a little while to figure me out

I like my coffee with two sugars in it

High heels and my jewelry dripping

Drink and I get all fired up (Hey, hey, hey)

Insecure but I’m working with it

Many things that I could get rid of

Ain’t about to give it up

I made a few mistakes, I regret it nightly

I broke a couple hearts that I wear on my sleeve

My momma always said “Girl, you’re trouble” and

And now I wonder, could you fall for a woman like me

And every time we touch, boy, you make me feel weak

I can tell you’re shy and I think you’re so sweet

Spending every night under covers and

Still I wonder, could you fall for a woman like me (A woman)

Woman like me, like a woman like me

La-la-la woman like me, like a woman like me (a woman)

La-la-la woman like me, like a woman like me

La-la-la woman like me, like a woman like me

And baby, just be mine for the weekend

We can get a takeaway and sit on the couch

Or we could just go out for the evening

Hopefully end up with you kissing my mouth, ayy, ayy

You got them blue jeans with a rip up in them

My hair with your fingers in it

Love it when you turn me on

‘Yoncé with a little bit of

“Love Drunk” in the middle with it

Get down to our favorite song

I made a few mistakes, I regret it nightly

I broke a couple hearts that I wear on my sleeve

My momma always said “Girl, you’re trouble” and

And now I wonder, could you fall for a woman like me

And every time we touch, boy, you make me feel weak

I can tell you’re shy and I think you’re so sweet

Spending every night under covers and

Still I wonder, could you fall for a woman like me (A woman)

Woman like me, like a woman like me

La-la-la woman like me, like a woman like me (A woman)

La-la-la woman like me, like a woman like me

La-la-la woman like me, like a woman like me

Yo, woman like me, yes a woman like me (Oh)

Soon as I brush up on him I can tell he like me (Oh)

You know all them mandem, my trife they swipe me (Kyuh)

Knotted up, he could afford to ice me (Hh, rhrr)

Tell ‘em there’s a bad Trini bitch inna your area (Uh)

But the more bad bitches, then the more merrier (C’mon)

Baddies to my left and to the right a little scarier (Uh)

Rude boy, tell me, can you handle all this derrière? (Da derrière, rhrr)

Uh, a million I’m getting my billy on

Greatest of all time, ‘cause I’m a chameleon

I switch it up for every era, I’m really bomb

These bitches really wanna be Nicki, I’m really mom (Uh)

Apple cut the cheque, I want all this money

Seven Up, go grip the TEC, and leave all this bloody

I-It’s the Queen and Little Mix, skated on ‘em, sorry

My daddy is Indian (Swish), a-all this curry (Mhm)

Woman like me, like a woman like me

La-la-la woman like me, like a woman like me

I’ve made a few mistakes, I regret it nightly

(Woman like me, like a woman like me)

I broke a couple hearts that I wear on my sleeve

(La-la-la woman like me, like a woman like me)

Momma always said “Girl, you’re trouble” and

(La-la-la woman like me, like a woman like me)

And now I wonder, could you fall for a woman like me

(La-la-la woman like me, like a woman like me)

And every time we touch, boy, you make me feel weak

(La-la-la woman like me, like a woman like me)

I can tell you’re shy and I think you’re so sweet

(La-la-la woman like me, like a woman like me)

Spending every night under covers and

(La-la-la woman like me, like a woman like me)

Still I wonder, could you fall for a woman like me

(For a woman like me)

Woman like me, like a woman like me

(Na, na, na, na, na, a woman like me, like me)

La-la-la woman like me, like a woman like me (Oh, woman like me)

La-la-la woman like me, like a woman like me (Uh, na, na, na, na, na)

La-la-la woman like me, like a woman like me (I said)

(A woman like me)

Young money, rrrrh