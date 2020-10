I fan della serie drammatica di Netflix “The Crown” hanno da tempo pregustato l’arrivo della Principessa Diana e il primo trailer della quarta stagione dimostra quanto sarà importante l’aggiunta di Diana per questo show.

La nuova arrivata Emma Corrin interpreterà il ruolo di Diana per la nuova stagione prima che Elizabeth Debicki, già protagonista in “Widows – Eredità criminale” e “Tenet”, assumerà lo stesso ruolo nella quinta stagione. Dove abbiamo già visto Corrin? L’abbiamo apprezzata nel ruolo, anche se secondario, in “Pennyworth” di Epix, ma la quarta stagione di “The Crown” sarà senz’altro la sua grande occasione.

La sinossi ufficiale di Netflix per la quarta stagione di “The Crown” dice:

“Mentre gli anni ’70 stanno volgendo al termine, la regina Elisabetta (Olivia Colman) e la sua famiglia si sono preoccupati di salvaguardare la linea di successione trovando una sposa appropriata per il principe O’Connor), che non è ancora sposato a 30 anni. Mentre la storia d’amore di Carlo con la giovane Lady Diana Spencer (Emma Corrin) diventa una favola per unire il popolo britannico, la trasformazione da adolescente a principessa del Galles, è tutt’altro che una favola per Diana.”



La principessa Diana non sarà l’unica spina nel fianco della regina Elisabetta nella nuova stagione. L’icona di “X-Files” Gillian Anderson debutterà anch’essa nella stagione 4 come Margaret Thatcher, un ruolo che ha fatto vincere a Meryl Streep un Oscar come migliore attrice per “The Iron Lady”. Anderson non è estranea al fandom di Netflix poiché ha già recitato in “Sex Education”. Il trailer ci mostra sia Corrin che Anderson, e qualche immagine del matrimonio tra Diana e Carlo.

Emma Corrin nel ruolo di Diana durante il matrimonio con il principe Carlo.

La performance di Colman nei panni della Regina Elisabetta nella scorsa stagione le è valsa una nomination agli Emmy come migliore attrice in una serie drammatica, e sarà sicuramente protagonista anche nel 2021 grazie al confronto che avrà con Corrin e Anderson. Anche Helena Bonham Carter nel ruolo della principessa Margaret, Josh O’Connor nel ruolo del principe Carlo e Tobias Menzies nel ruolo del principe Filippo torneranno nella 4° stagione di “The Crown”. La prossima stagione sarà anche l’ultima di Colman. A partire dalla quinta stagione, la regina Elisabetta sarà interpretata da Imelda Staunton.

La quarta stagione di “The Crown” debutterà domenica 15 novembre su Netflix. Guarda il primo trailer ufficiale in italiano qui sopra e dici cosa ne pensi.