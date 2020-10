Soltanto pochi giorni fa è giunta la notizia dell’arrivo di un film su Cleopatra che verrà interpretato dalla bellissima attrice Gal Gadot e diretto da Patty Jenkins. Il duo Gadot/Jenkins si ripropone, quindi, dopo il successo che le ha già viste insieme sul set di Wonder Woman.

Gal Gadot nei panni di Cleopatra è una notizia entusiasmante, ma pare che non sia stata accolta da tutti allo stesso modo da tutti, e abbia fatto nascere, al contrario, una marea di polemiche legate alle origini dell’attrice israeliana.

Gal Gadot nei panni di Cleopatra: la polemica

Un’israeliana nei panni della più famosa regina d’Egitto? Pare che la cosa non vada bene a molti, che vedono il problema proprio nelle origini israeliane della Gadot.

A far sentire la sua voce è stata, tra i primi, la giornalista Sameera Khan, che al posto di Gal Gadot ha suggerito l’attrice Nadine Njeim in quanto più adatta a vestire i panni di Cleopatra. Ma l’attacco è stato duro proprio nei confronti dell’attrice, che è stata incolpata di rubare i ruoli che non le spettano:

Il tuo Paese ruba terra araba e tu rubi i loro ruoli cinematografici Sameera Khan

Insomma, una questione politica molto spinosa e che crea attriti internazionali ormai da molti anni, è arrivata a palesarsi nel cinema.

Anche secondo altri utenti del web la presenza di Gal Gadot nei panni della protagonista è un sopruso, un errore che non va assolutamente fatto. Come chi suggerisce di scegliere un’attrice nordafricana per un ruolo tanto importante come quello di Cleopatra.

Non mancano comunque anche i commenti che difendono l’attrice di Wonder Woman, sottolineando come le origini della stessa Cleopatra fossero greco-macedoni, piuttosto che puramente egiziane. La stessa sceneggiatrice del film lo ha chiaramente affermato:

Sono incredibilmente emozionata di poter raccontare la storia di Cleopatra, la mia faraona tolemaica preferita probabilmente la donna greco-macedone più famosa nella storia! Laeta Kalogridis

E’ stata proprio Gal Gadot a volere un film su Cleopatra, e sua l’idea iniziale, scaturita da una lunga ricerca sulla storica regina che ha poi lei stesso consegnato alla Paramount Motion Picture Group.

La produzione del film sarà affidata alla Atlas Entertainment di Charles Roven, alla Pilot Wave Motion Pictures di Gal Gadot e Jaron Varsano, e anche alla Jenkins che si è dimostrata subito molto interessata al progetto. Come anticipato, sarà Laeta Kalogridis a ddicarsi alla stesura della sceneggiatura.

Dopo il successo cinematografico di Elizabeth Taylor nei panni di Cleopatra nel 1963, finalmente un progetto che riporterà ancora una volta in vita la più grande regina d’Egitto. Gal Gadot sarà sicuramente perfetta per il ruolo!

E tu cosa ne pensi? Sei d’accordo con la polemica o pensi che Gal Gadot sia adatta al ruolo di Cleopatra? Lascia un commento qui sotto per dire la tua.