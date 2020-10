Bene, questo singolo sarà sicuramente protagonista della line-up di venerdì prossimo!

Justin Bieber ha scelto il 16 ottobre per tornare nella musica che conta e lo farà con una collaborazione ideata insieme a Benny Blanco dal titolo “Lonely“.

Non è chiaro a questo punto se “Lonely” diventerà un singolo spot o farà parte del nuovo album di Justin Bieber, ma le prospettive commerciali della canzone fanno ben sperare il team di Bieber. Quest’anno Justin ha collezionato quattro top 10: (“Yummy“, “Intentions“, “Stuck With U” e “Holy“). Quest’ultimo singolo sta ancora guadagnando terreno nelle radio pop, quindi potrebbe crescere ancora.

Per quanto riguarda Benny, beh, quando non mostra alle ragazze il suo fisico su Instagram lavora a singoli di successo. Il signor Blanco sta producendo ed ha prodotto singoli per grossi nomi. Te ne cito alcuni: Selena Gomez, Halsey, Camila Cabello, Shawn Mendes, Ed Sheeran eccetera. Quindi siamo sicuri che non sfigurerà anche in Lonely.

Ancora si sa poco su Lonely, però potresti trovare molto interessanti le prime immagini pubblicate per annunciare la traccia. La prima mostra un bambino solo in una stanza piena di specchi. Sarà un'anteprima di quello che vedremo nel video musicale?