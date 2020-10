Qualche anno fa se riuscivi ad ottenere un contratto discografico con una major avevi fatto centro.

Ora, lo status definitivo arriva quando una piattaforma di streaming, aggiungiamo, la più famosa piattaforma di streaming, ti contatta per creare un documentario che parlerà della tua vita e del tuo ultimo progetto musicale.

Il gigante dello streaming ha recentemente collaborato con Taylor Swift per Miss Americana, con Beyoncé per Homecoming, con Lady Gaga per Five Foot Two e con le BLACKPINK per Light Up the Sky.

A far parte di questa compagnia d’élite ci sarà anche Shawn Mendes. La pop star canadese sta collaborando con Netflix per il rilascio di un lungometraggio documentario dal titolo “In Wonder“, che uscirà il 23 novembre 2020.

Secondo il comunicato stampa, il film diretto da Grant Singer “è un ritratto della vita di Mendes” e racconta “gli ultimi anni della sua ascesa e del suo viaggio discografico”. Dato il titolo e il tempismo, ci sono tutte le possibilità che In Wonder offra ai fan una visione più ampia del progetto discografico Wonder (in uscita il 4 dicembre 2020).

L’euforica title track, che ha debuttato questa settimana alla 18° posizione della Billboard Hot 100, probabilmente arriverà tra le top 10 dopo queste attività promo. Guarda il video musicale e leggi di più sul singolo cliccando sul link qui sotto… nel mentre che aspetti il primo trailer ufficiale di In Wonder.