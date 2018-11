Dopo diverse voci a riguardo, confermata direttamente dalle HBO la data ufficiale della messa in onda di Game of Thrones 8: l’ultima stagione sarà in tv ad aprile 2019.

Molti dei fan si aspettavano il ritorno di Game of Thrones a partire dall’estate del prossimo anno, ma un teaser pubblicato da tutti i canali social ufficiali di HBO hanno chiarito e ufficializzato, una volta per tutte, che la data di messa in onda è quella di aprile 2019.

Game of Thrones 8: Annuncio ufficiale della messa in onda

Ecco qui in basso il video teaser che ha rallegrato tutti i fan di Game of Thrones.

Every battle.

Every betrayal.

Every risk.

Every fight.

Every sacrifice.

Every death.

All #ForTheThrone. pic.twitter.com/WReVt473SH — Game Of Thrones (@GameOfThrones) 13 novembre 2018

Come potete leggere dal tweet, l’attesa viene anche accresciuta dal lancio del hastag #ForTheThrone, e da una serie di immagini che ci catapultano immediatamente nell’atmosfera della serie tv fantasy.

Certo, non ci viene rivelato niente di quello che aspetta ai personaggi, lasciati alla fine della settima stagione in una situazione davvero complicata, con gli Estranei e il Re della Notte, ma almeno adesso abbiamo una data da aspettare trepidanti.

Magari per ingannare l’attesa si può sempre riprendere la serie tv dalla prima stagione. Dopotutto, la stagione 8 chiude i giochi. Speriamo lo faccia nel migliore dei modi possibili…