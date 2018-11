J-Ax non si ferma, e dopo il successo del singolo Tutto tua Madre e la serie di concerti al Fabrique di Milano, eccolo in libreria con un nuovo libro dal titolo I Miei 2 Centesimi: Consigli a Me Stesso.

Lo stile del libro sarà lo stesso del precedente Axforismi, una serie di consigli e massime made by J-Ax ai quali Lo Zio d’Italia ci ha ormai abituati da tempo. Questa volta però il libro sarà ancora di più un discorso che il rapper fa a se stesso, e per noi un modo per conoscerlo meglio ed entrare più a fondo nella sua vita e nella sua musica.

Con queste parole J-Ax ha voluto descrivere, sui suoi canali social ufficiali, il contenuto del suo nuovo libro:

In questi ultimi 2 anni mi sono molto divertito a condividere con voi le mie opinioni personali o semplicemente le mie esperienze di vita. Io non sono di certo un intellettuale, un guru o un tuttologo – e non voglio dire a nessuno come vivere la propria vita- semplicemente ho imparato molto dagli errori nella mia di esistenza e ho voluto raccogliere in questa raccolta tutto ciò che ho imparato e che eviterei di ripetere, e qualche consiglio da Zio per vivere più serenamente

Data d’uscita del libro di J-Ax ed eventi firmacopie

Il libro di J-Ax I Miei 2 Centesimi: Consigli a Me Stesso, sarà disponibile in tutte le librerie e negli store digitali a partire dal 27 novembre 2018.

L’uscita sarà coronata anche da due grandi eventi firmacopie, uno a Milano e l’altro a Roma.

A Milano J-Ax presenterà il suo libro il 27 novembre stesso, al Mondadori Bookstore di Piazza Duomo mentre a Roma il 28 novembre al Mondadori Bookstore Tuscolana.