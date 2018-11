Trent Reznor e la fine del suo gruppo rock

Gli ultimi progetti di composizione di colonne sonore cinematografiche realizzate da Trent Reznor, hanno riscosso un successo notevole, portando il frontman dei Nine Inch Nails a considerare l’idea di metter un punto alla carriera da rockstar.

La vittoria dell’Oscar per la sua colonna sonora e l’Academy Award per la categoria Best Original Score attribuito al film The Social Network di David Fincher, hanno creato dei ripensamenti nei progetti del compositore riguardo al suo gruppo.

Reznor, intervistato da Variety, ha spiegato le sue motivazioni:

“Hai un pò le vertigini quando il tuo primo film va avanti vincendo un Oscar” “Non c’è nulla da raggiungere da quel punto, giusto? E cominci a domandarti – dovrebbe essere “Fuck, rock and roll! Ho una nuova prospettiva di vita che non ha affatto limiti di età rispetto al suonare in una rock band? Dovrei riporre tutte le mie uova nel paniere?

Reznor ha aggiunto che è stata una bellissima esperienza vincere l’Oscar, l’entusiasmo è arrivato alle stelle, ma questo non sistema niente, dopo qualche ora di riflessione si torna ad essere gli stessi esseri inadeguati.

Atticus Ross e Trent Reznor hanno collaborato alla colonna sonora del film, e anche nel nuovo Mid90s, di Jonah Hill. I due compositori hanno realizzato anche la colonna sonora del film Uomini che odiano le donne (The Girl With The Dragon Tatoo) di David Fincher, con cui hanno vinto un Grammy nel 2013.

Nonostante le sue scelte di fine carriera rock, possiamo continuare a seguire le creazioni di Reznor, seppur di altro genere musicale, ma non è forse questo il vero percorso di un’artista? Evolvere, maturare, creare la versione aggiornata di sé?