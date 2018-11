Finalmente è arrivato il video ufficiale di This Feeling dei The Chainsmokers in collaborazione con la cantante Kelsea Ballerini. La canzone e il suo testo ci avevano colpito positivamente, e di sicuro il video è all’altezza delle aspettative.

Il video di This Feeling dei The Chainsmokers

Gli appassionati di motocross saranno sicuramente entusiasti del video ufficiale di This Feeling. Tutta l’azione, infatti, avviene in una pista per motocross, con vari motociclisti che compiono acrobazie sulle due ruote.

I protagonisti sono però Kelsea Ballerini con Andrew Taggart e Alex Pall, che scendono in pista con tuta, casco e motociclette da motocross.

Le fan saranno sicuramente contente di vedere Alex Pall a torso nudo quando, mentre si prepara prima della corsa in motocross, mostra il suo fisico statuario.

Bella e dolce anche Kelsea Ballerini, che non si tira indietro, indossa il casco e sale in sella alla moto. Non mancano però nemmeno scene nelle quali sorride dolcemente e canta le strofe della canzone mentre intorno a lei altri motociclisti si esibiscono.

Un video originale, ben costruito e che accompagna bene le note della canzone, così come le parole del testo. Una bella prova per i The Chainsmokers che, nonostante non abbiano scalato la vetta dei singoli più ascoltati con This Feeling, hanno dato prova di talento e buon gusto.