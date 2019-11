Asante Blackk, attore giovanissimo di soli 18 anni, è ora conosciuto per il suo ruolo di Malik nella serie NBS “This is us” ma arriva da un grandissimo successo

Di anni ne ha solo 18 ma può già contare un grande numero di successi. Primo fra tutti, l’essere stato nominato come Outstanding best supporting actor (Miglior attore non-protagonista) in una mini-serie TV. Parliamo di Asante Blackk: il Malik della serie TV americana NBC “This is Us“. Un piccolo grande talento che in una manciata di episodi è riuscito ad entrare nel cuore dei fan della serie ormai arrivata alla sua quarta stagione.

La nomination l’ha però ricevuta per il suo primo successo, “When They See Us“, limited serie drammatica creata e diretta da Ava DuVernay uscita proprio quest’anno che potete vedere su Netflix. La serie documenta il noto caso del 1989 di una corritrice che fu aggredita a Central Park. In seguito all’accaduto, cinque giovani, di cui quattro neri e uno ispanico, furono condannati per il reato, anche se mancavano le prove della loro colpevolezza e poi scagionati in seguito alla confessione del vero colpevole. Blackk interpreta Kevin Richardson.

Una vita di teatro

Prima dei suoi ruoli di Malik e Kevin Richardson, Asante Blackk ha vissuto una vita all’insegna del teatro e della recitazione. Ha cominciato a recitare quando era solo alle scuole elementari: il suo primo ruolo è stato quello di Mowgli de “Il Libro della Giungla”. Uno dei suoi primissimi ruoli professionali è stato in “How I Learned to Be a Kid” al teatro Howard di Washington.

Nonostante avesse fatto l’audizione per il personaggio di Korey Wise per “When They See Us”, alla fine ha ottenuto il ruolo di Kevin Richardson, che gli è valso la nomination all’Emmy Award, rendendolo uno degli attori più giovani di sempre ad aver ottenuto tale candidatura. Quest’anno inoltre fa parte del cast della quarta stagione di “This is Us”: interpreta Malik, un ragazzo padre che fa di tutto per conquistare il cuore della dolce Deja (Lyric Ross), figlia adottiva di Randall (Sterling K. Brown), uno dei protagonisti.

Asante Blackk è Malik in “This is Us”, un ragazzo padre dolce e premuroso che fa di tutto per conquistare la figlia di Randall, Deja. Eccolo nell’episodio 4×07, “The Dinner and the Date”

Asante Blackk è il “Performer of the Week” per TV Line

Secondo il Magazine americano TV Line, Asante Blackk è stato il “Performer of The Week”, cioè “L’artista della settimana”: in poche parole, l’attore che più si è distinto la scorsa settimana tra tutte le serie TV che vanno in onda. Il giovanissimo talento aveva “rischiato” di essere nominato già a settembre, ma il magazine si è detto “felice di aver aspettato, perchè l’ultimo episodio si è rivelato un’ulteriore opportunità per Blackk di mostrare a tutti quanto è bravo”.

L’episodio in questione è stato il settimo della quarta stagione, “The Dinner and The Date“, nel quale Malik e Deja hanno deciso di saltare la scuola così che lui potesse farle fare un tour della “sua” Philadelphia – mostrandole quindi non solo gli aspetti turistici della città, piuttosto quelli che lui ritiene essere quelli più significativi e che la rendono una metropoli unica e speciale.

Durante il loro appuntamento, l’affetto da parte di Malik nei confronti della figlia di Randall ha brillato attraverso ogni suo piccolo gesto ed Asante è stato bravissimo a far trasparire ogni sfumatura di quello che è realmente un giovane amore. Ci siamo innamorati del suo sorriso enorme e della sua risata; inoltre, la chimica tra Lyric (che tra l’altro è “Performer of the Week” della settimana prima) e Blackk è così irresistibile e naturale da rendere impossibile non innamorarsi di questa storia d’amore appena nata.

Sicuramente questo attore avrà ancora tantissimo da darci e non ha smesso di stupirci.

Vi piace Asante Blackk? Curiosi di sapere quali saranno i suoi progetti per il futuro? Fateci sapere nei commenti!

Qui sotto, il promo del prossimo episodio di “This is Us”, intitolato “Sorry”.